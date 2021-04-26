Bir Zamanlar Kıbrıs'ın yıldızı Pelin Karahan’ın saray yavrusu evini görenler büyülendi! Kendi gibi lüks villası da göz kamaştırdı!

Ekranlara Bir Zamanlar Kıbrıs'ın İnci'si olarak dönen Pelin Karahan evinin kapılarını sevenleri için açtı. Resim tutkusunu evine yansıtan güzel oyuncu Pelin Karahan evin duvarlarını kendi tablolarıyla süslemiş. Pelin Karahan'ın saray yavrusu evini görenler hayran kaldı. 3 katlı, 450 metrekareden oluşan 5 odalı villanın müstakil bir bahçesi ve havuzu bulunuyor. Giriş katında ev sahiplerinin yatak odaları, makyaj ve giyinme odaları yer alıyor. Bir üst katta da çocukların odaları var. Pelin Karahan'ın göz kamaştıran lüks villası sosyal medyada da gündem oldu. İşte Pelin Karahan'ın büyüleyici evi …