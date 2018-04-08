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Bir zamanların en ünlü ismi şimdi ne yapıyor?

Giriş Tarihi: 08.04.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 08.04.2018 15:21
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Bir zamanların en ünlü ismi şimdi ne yapıyor?
Bir zamanların en ünlü ismi Karahan Çantay şimdi ne yapıyor?

Şu anda 43 yaşında olan adını ilk olarak 1995 yılında katıldığı yarışma ile duyurmuştu. Bu yarışmada erkek güzel seçilen Çantay Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştu.

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Bir zamanların en ünlü ismi şimdi ne yapıyor?
Bir zamanların en ünlü ismi Karahan Çantay şimdi ne yapıyor?

Daha sonra Türkiye'de birinci olduğu yarışmada tanıştığı Sibel Can'ın kliplerinde oynadı ve modellik yaptı.

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Bir zamanların en ünlü ismi şimdi ne yapıyor?
Bir zamanların en ünlü ismi Karahan Çantay şimdi ne yapıyor?

Çantay o sırada ODTÜ'de matematik bölümünde okuyordu. Fakat 2000 yılında okuldan atıldı.

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Bir zamanların en ünlü ismi şimdi ne yapıyor?
Bir zamanların en ünlü ismi Karahan Çantay şimdi ne yapıyor?

'ın adı o dönem Sibel Can ile aşk dedikodularına karıştı. Bu dedikodular Sibel Can'ın, Hakan Ural'a olan evliliğinin de sonu oldu.

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Bir zamanların en ünlü ismi şimdi ne yapıyor?
Bir zamanların en ünlü ismi Karahan Çantay şimdi ne yapıyor?

UYUŞTURUCU BULUNDURMAKTAN DAVA AÇILDI

hakkında yine aynı dönem, 'uyuşturucu bulundurmak ve nakletmek'ten dava açıldı.

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Bir zamanların en ünlü ismi şimdi ne yapıyor?
Bir zamanların en ünlü ismi Karahan Çantay şimdi ne yapıyor?

'ın hızla yükselen kariyeri tüm bunlardan sonra neredeyse bitme noktasına geldi. Ve Karahan Çantay ortadan kayboldu.

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Bir zamanların en ünlü ismi şimdi ne yapıyor?
Bir zamanların en ünlü ismi Karahan Çantay şimdi ne yapıyor?

'BENİ NASIL TANIDINIZ?'

En son 2015 yılında görüntülenen , gazetecilere, 'Beni nasıl tanıdınız' diye sordu.

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