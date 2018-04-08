Bir zamanların en ünlü ismi Karahan Çantay şimdi ne yapıyor?

Şu anda 43 yaşında olan Karahan Çantay adını ilk olarak 1995 yılında katıldığı yarışma ile duyurmuştu. Bu yarışmada erkek güzel seçilen Çantay Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü olmuştu.