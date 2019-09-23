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  • Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçek şaşırttı! Canevim’in Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz meğer…

hakkındaki gerçek şaşırttı! ’in ’ı Biran Damla Yılmaz meğer…

Ünlü oyuncu magazin gündeminin sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hem güzelliği hem oyunculuktaki başarısıyla göz dolduran Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kalıyor. ATV'nin dizisinde karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz yaşını duyunca hayranları şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan ünlü güzel birçok dizide rol almıştır. Sosyal medya hesabı instagram'da 1.6 milyon takipçisi olan oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağıyor. Peki , kaç yaşındadır? İşte Canevim dizisinin Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz'ın yaşı başta olmak üzere diğer

Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:57 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 11:42
Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçek şaşırttı! Canevim’in Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz meğer…

ATV'nin sevilen dizisi 'de karakterine hayat veren hakkındaki gerçek şaşırttı. Hem güzelliği hem oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Biran Damla küçük yaşta oyunculuk serüvenine başlamıştır. Küçük yaşta ajansa kaydolan ve oyunculuk hayatına adım atan Biran Damla Yılmaz'ın yaşını duyan şaşkına dönüyor. Birçok filmde ve dizide adını altın harflerle yazdırmış olan ünlü oyuncu Gebze'de doğup, İstanbul'da büyümüştür. Peki , kaç yaşındadır?

İşte Biran Damla Yılmaz'ın yaşı başta olmak üzere diğer ünlülerin yaşları…

Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçek şaşırttı! Canevim’in Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz meğer…

AYŞEGÜL ALDİNÇ

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Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçek şaşırttı! Canevim’in Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz meğer…

AYŞEGÜL ALDİNÇ

28 Eylül 1957

Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçek şaşırttı! Canevim’in Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz meğer…

MÜGE ANLI

Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçek şaşırttı! Canevim’in Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz meğer…

MÜGE ANLI
19 Aralık 1973

Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçek şaşırttı! Canevim’in Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz meğer…

İLKER İNANOĞLU

Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçek şaşırttı! Canevim’in Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz meğer…

İLKER İNANOĞLU

20 Ağustos 1965

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