Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçek şaşırttı! Canevim’in Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz meğer…

Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz magazin gündeminin sık konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Hem güzelliği hem oyunculuktaki başarısıyla göz dolduran Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçeği duyan şaşıp kalıyor. ATV'nin Canevim dizisinde Ceylan karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz yaşını duyunca hayranları şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Oyunculuk kariyerine 2013 yılında başlayan ünlü güzel birçok dizide rol almıştır. Sosyal medya hesabı instagram'da 1.6 milyon takipçisi olan oyuncunun paylaşımlarına beğeni yağıyor. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır? İşte Canevim dizisinin Ceylan'ı Biran Damla Yılmaz'ın yaşı başta olmak üzere diğer ünlülerin yaşları…