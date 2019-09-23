Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçek şaşırttı! Canevim’in Ceylan’ı Biran Damla Yılmaz meğer…

ATV'nin sevilen dizisi Canevim'de Ceylan karakterine hayat veren Biran Damla Yılmaz hakkındaki gerçek şaşırttı. Hem güzelliği hem oyunculuğuyla adından sıkça söz ettiren Biran Damla küçük yaşta oyunculuk serüvenine başlamıştır. Küçük yaşta ajansa kaydolan ve oyunculuk hayatına adım atan Biran Damla Yılmaz'ın yaşını duyan şaşkına dönüyor. Birçok filmde ve dizide adını altın harflerle yazdırmış olan ünlü oyuncu Gebze'de doğup, İstanbul'da büyümüştür. Peki Biran Damla Yılmaz kimdir, kaç yaşındadır?

İşte Biran Damla Yılmaz'ın yaşı başta olmak üzere diğer ünlülerin yaşları…