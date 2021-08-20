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Haberler Galeri Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 20.08.2021 06:36 Güncelleme Tarihi: 20.08.2021 06:39

Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü manken Çağla Şıkel, her hareketiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Çağla Şıkel, Instagram'da 4 milyona yakın takipçiye sahip. Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Şıkel, zaman zaman ailesiyle paylaşımlar yapıyor. Son olarak ünlü manken, kendisine ikizi kadar benzeyen ablası Berna Şıkel ile gündem oldu. Çağla Şıkel'in ablası Berna Şıkel'le olan benzerliğini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte birbirlerine ikiz kadar benzeyen Çağla Şıkel ile ablası Berna Şıkel...

Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Ünlü isimler, kendi hayatları kadar aileleri ile de konuşuluyor.

Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Güzelliği ve formunu koruması nedeniyle beğenilen isimler arasında yer alan ünlü manken ve oyuncu Çağla Şıkel'in bir şirkette pazarlama müdürü olarak görev yapan ablasını görenler de şaşkınlığını gizleyemedi.

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Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

Şıkel, Instagram hesabından yaptığı bu paylaşıma "O benim Ablam" notunu düştü.

Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

İki kardeşin birbirlerine benzerliklerini görenler yorum yağdırdı.

Birbirlerine ikiz kadar benziyorlar! Çağla Şıkel ablası Berna Şıkel ile paylaştı görenler gözlerine inanamadı!

"ESTETİKSİZ ÇAĞLA"

Çağla Şıkel'in ablasına benzerliği herkesi şaşkına çevirdi.

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