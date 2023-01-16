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Haberler Galeri Bircan Bali intihara teşebbüs eden ünlü ismi açıkladı: Hafsanur Sancaktutan bileklerini keserek intihara teşebbüs etmiş!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 09:25

Bircan Bali intihara teşebbüs eden ünlü ismi açıkladı: Hafsanur Sancaktutan bileklerini keserek intihara teşebbüs etmiş!

Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam yaptığı paylaşımla yürekleri ağıza getirdi. Ünlü bir oyuncunun hayatına son vermek için bileklerini kestiğini açıklayan ve isim vermeyen Bircan Bali intihara teşebbüs eden oyuncu hakkında yeni açıklamada bulundu. Bircan Bali, "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" diyerek yaptığı açıklama ile gündem oldu. Peki Bircan Bali'nin iddia ettiği bileklerini keserek intihara teşebbüs eden ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu açıkladı. Sosyal medya intihara teşebbüs eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ı konuşuyor. Hafsanur Sancaktutan neden intihar etti? Hafsanur Sancaktutan'ın sağlık durumu nasıl?

Bircan Bali intihara teşebbüs eden ünlü ismi açıkladı: Hafsanur Sancaktutan bileklerini keserek intihara teşebbüs etmiş!

Sosyal medya intihara teşebbüs eden ünlü oyuncuyu konuşuyor. Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam yaptığı paylaşımla olay yaratmıştı. Bircan Bali intihara teşebbüs eden güzel oyuncunun Hafsanur Sancaktutan olduğunu açıkladı.

Bircan Bali intihara teşebbüs eden ünlü ismi açıkladı: Hafsanur Sancaktutan bileklerini keserek intihara teşebbüs etmiş!

Ünlü bir oyuncunun hayatına son vermek için bileklerini kestiğini açıklayan ve isim vermeyen Bircan Bali intihara teşebbüs eden oyuncu hakkında yeni açıklamada bulundu.

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Bircan Bali intihara teşebbüs eden ünlü ismi açıkladı: Hafsanur Sancaktutan bileklerini keserek intihara teşebbüs etmiş!

Bircan Bali, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım!"

Bircan Bali paylaştı! Bileklerini keserek intihara teşebbüs eden güzel oyuncu kim? | Video

Bircan Bali intihara teşebbüs eden ünlü ismi açıkladı: Hafsanur Sancaktutan bileklerini keserek intihara teşebbüs etmiş!

Bircan Bali dün yaptığı paylaşımda ise detay vererek "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" dedi. Ünlü oyuncunun Anadolu Yakası'nda bir hastanede tedavi gördüğü ve onu hastaneye yine çok ünlü birinin götürdüğünü de dile getirmişti.

Bircan Bali intihara teşebbüs eden ünlü ismi açıkladı: Hafsanur Sancaktutan bileklerini keserek intihara teşebbüs etmiş!

Bircan Bali'nin iddiasına göre; ayrılık haberleri çıkan Denizcan Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan olay günü tartışmış ve genç oyuncu bileklerini keserek intihara teşebbüs etmiş. İlaç da içen Hafsanur Sancaktutan bu anları sevgilisi Denizcan Aktaş'a da izletmiş. Sağlık görevlilerine haber veren de Denizcan Aktaş olmuş.

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