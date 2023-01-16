Bircan Bali intihara teşebbüs eden ünlü ismi açıkladı: Hafsanur Sancaktutan bileklerini keserek intihara teşebbüs etmiş!

Bircan Bali dün yaptığı paylaşımda ise detay vererek "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" dedi. Ünlü oyuncunun Anadolu Yakası'nda bir hastanede tedavi gördüğü ve onu hastaneye yine çok ünlü birinin götürdüğünü de dile getirmişti.