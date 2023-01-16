Bircan Bali intihara teşebbüs eden ünlü ismi açıkladı: Hafsanur Sancaktutan bileklerini keserek intihara teşebbüs etmiş!

Giriş Tarihi: 16.01.2023 09:17
Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
09:25
Söylemezsem Olmaz programı yorumcularından Bircan Bali önceki akşam yaptığı paylaşımla yürekleri ağıza getirdi. Ünlü bir oyuncunun hayatına son vermek için bileklerini kestiğini açıklayan ve isim vermeyen Bircan Bali intihara teşebbüs eden oyuncu hakkında yeni açıklamada bulundu. Bircan Bali, "Gencecik bir kızın hayatına son verecek kadar neler yaşadığını araştırıyorum" diyerek yaptığı açıklama ile gündem oldu. Peki Bircan Bali'nin iddia ettiği bileklerini keserek intihara teşebbüs eden ismin Hafsanur Sancaktutan olduğunu açıkladı. Sosyal medya intihara teşebbüs eden ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'ı konuşuyor. Hafsanur Sancaktutan neden intihar etti? Hafsanur Sancaktutan'ın sağlık durumu nasıl?