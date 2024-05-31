Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Birçok kişi bilmiyordu! Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı ünlü oyuncunun kardeşi çıktı!
Giriş Tarihi: 31.05.2024 06:47 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 06:53

Birçok kişi bilmiyordu! Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı ünlü oyuncunun kardeşi çıktı!

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Zülkar' karakterine hayat veren Bahtiyar Memili, ünlü oyuncu ile kardeş çıktı. Duyanlar çok şaşırdı. İşte Zülkar'ın gerçek hayattaki abisi…

Birçok kişi bilmiyordu! Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı ünlü oyuncunun kardeşi çıktı!

Kurtlar Vadisi Pusu'da Cevher Ağa, Karadayı'da Turgut Ağa, Muhteşem Yüzyıl Kösem'de Halil Paşa, Yasak Elma'da Sedai ve son olarak Kızılcık Şerbeti'nde Zülkar karakteriyle izleyici karşısına çıkan Bahtiyar Memili hakkındak gerçek duyanları çok şaşırttı.

Birçok kişi bilmiyordu! Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı ünlü oyuncunun kardeşi çıktı!

BAHTİYAR MEMİLİ KİMDİR?

Ekranların sevilen oyuncusu Bahtiyar Memili, 19 Mart 1986 yılında Adana'da doğdu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Birçok kişi bilmiyordu! Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı ünlü oyuncunun kardeşi çıktı!

Annesinin ismi Emel, babasının ismi ise Nihat'tır. Kardeşi de sevilen oyuncu Necip Memili ve Özkan Memili'dir.

Birçok kişi bilmiyordu! Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı ünlü oyuncunun kardeşi çıktı!

Muğla Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Bölümü'nden mezun olan oyuncu, İstanbul'a geldikten sonra oyunculuk ile ilgilenmeye başladı.

Birçok kişi bilmiyordu! Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı ünlü oyuncunun kardeşi çıktı!

Necip Memili ile Bahtiyar Memili'nin kardeş olduğunu birçok kişi bilmiyordu…

SON DAKİKA