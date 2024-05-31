Giriş Tarihi: 31.05.2024 06:47
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
06:53
Birçok kişi bilmiyordu! Kızılcık Şerbeti’nin ‘Zülkar’ı ünlü oyuncunun kardeşi çıktı!
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın başrollerini paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisi aşk, entrika ve sürükleyici hikayesiyle ekranlara geliyor. 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Zülkar' karakterine hayat veren Bahtiyar Memili, ünlü oyuncu ile kardeş çıktı. Duyanlar çok şaşırdı. İşte Zülkar'ın gerçek hayattaki abisi…