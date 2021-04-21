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Haberler Galeri Biri babası biri tıpkı annesi... Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile pozuna yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 07:29 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 07:43

Biri babası biri tıpkı annesi... 'ın oğlu ve kızı Eliz ile pozuna yorum yağdı!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni paylaşım geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan oğlu ve kızı Eliz ile yeni pozunu "En büyük şükür sebeplerim, iyikilerim ,her şeylerim" notuyla paylaştı. Alişan'ın oğlu ve kızı ile paylaşımına beğeni yağarken "Biri babaya, biri anneye benziyor" yorumları yapıldı. babasına, kızı Eliz ise annesi Buse Varol'a benzetildi... İşte ile yeni pozu...

Biri babası biri tıpkı annesi... Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile pozuna yorum yağdı!

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı 'dan yeni paylaşım geldi.

Biri babası biri tıpkı annesi... Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile pozuna yorum yağdı!

Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran ile çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor.

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Biri babası biri tıpkı annesi... Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile pozuna yorum yağdı!

Eşi 'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan oğlu ve kızı Eliz ile yeni pozunu "En büyük şükür sebeplerim, iyikilerim ,her şeylerim" notuyla paylaştı.

Biri babası biri tıpkı annesi... Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile pozuna yorum yağdı!

İşte 'ın çocukları ile yeni pozu...

Biri babası biri tıpkı annesi... Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile pozuna yorum yağdı!

'ın oğlu ve kızı ile paylaşımına beğeni yağarken "Biri babaya, biri anneye benziyor" yorumları yapıldı.

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