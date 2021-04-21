HaberlerGaleriBiri babası biri tıpkı annesi... Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile pozuna yorum yağdı!
Giriş Tarihi: 20.04.2021 07:29Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 07:43
Biri babası biri tıpkı annesi... Alişan'ın oğlu Burak ve kızı Eliz ile pozuna yorum yağdı!
Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olan ve kızı Eliz'i kucağına alan şarkıcı Alişan'dan yeni paylaşım geldi. Kısa sürede mutlu evliliklerini iki çocukla taçlandıran Alişan ile Buse Varol çifti aile saadetleri ile ilgi odağı olmaya devam ediyor. Eşi Buse Varol'a her zaman yardımcı olan ve ünlüler dünyasının parmakla gösterilen babalarından olan Alişan oğlu Burak ve kızı Eliz ile yeni pozunu "En büyük şükür sebeplerim, iyikilerim ,her şeylerim" notuyla paylaştı. Alişan'ın oğlu ve kızı ile paylaşımına beğeni yağarken "Biri babaya, biri anneye benziyor" yorumları yapıldı. Alişan'ın oğlu Burak babasına, kızı Eliz ise annesi Buse Varol'a benzetildi... İşte Alişan'ın çocukları ile yeni pozu...