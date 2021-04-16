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Haberler Galeri Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 10.04.2021 17:27 Güncelleme Tarihi: 16.04.2021 11:40

’in balkon pozu ile yaktı geçti! 'nın ’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Bir dönem ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan dizisi yayınladığı dönem oyuncularıyla da dikkat çekiyordu. Özellikle karakterini canlandıran , başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu. Çocuk oyuncu görenleri çok şaşırttı. Güzeller güzeli bir genç kız olan Birsu Demir, yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor. Son paylaşımıyla büyük beğeni alan Birsu Demir, sosyal medyayı yaktı geçti. İşte ...

Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Bir dönem ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan dizisi yayınladığı dönem oyuncularıyla da dikkat çekiyordu.

Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Özellikle karakterini canlandıran , başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu.

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Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Çocuk oyuncu 'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı.

Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Güzeller güzeli bir genç kız olan , yaptığı her paylaşımla gündem olmayı başarıyor.

Birsu Demir’in balkon pozu ile yaktı geçti! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Son paylaşımıyla büyük beğeni alan , sosyal medyayı yaktı geçti. İşte ...

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