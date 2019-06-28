Birsu Demir'in dudak uçuklatan değişimi! Alemin Kıralı'nın yaramaz Oben'iydi

Çocukluk halleriyle tanıdığımız yıldızların yıllar sonraki halleri bizleri büyük bir şaşkınlığa uğratabiliyor. Bir dönem atv'de ekranlara gelen ve çok sevilen dizi Alemin Kıralı genç yeteneklerin de tanınmasını sağladı. Şafak Sezer ve Oya Başar gibi isimlerin başrolünde oynadığı dizide Oben karakteriyle Birsu Demir çok beğenilmişti. Dizinin çekildiği zamanlarda küçük bir çocuk olan Oben şimdi genç ve güzel bir kız. Birsu Demir'in yıllar sonraki halini görenler çok şaşırıyor.
Giriş Tarihi: 28.06.2019
07:44
Güncelleme Tarihi: 26.07.2019
09:58