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Haberler Galeri “Biz de bir zamanlar gençtik” Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın değişimleri sosyal medyada olay oldu! Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'ini bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:26 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 11:27

“Biz de bir zamanlar gençtik” Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın değişimleri sosyal medyada olay oldu! Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'ini bir de şimdi görün!

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin genç aşıkları Salih ile Zeynep'e hayat veren oyuncular Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın yıllar sonraki değişimleri sosyal medyada ilgi odağı oldu. Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız ile Burak Altay'ı şimdi görenler gözlerine inanamıyor. İşte Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'inin son halleri...

“Biz de bir zamanlar gençtik” Burak Altay ve Eylem Yıldız’ın değişimleri sosyal medyada olay oldu! Asmalı Konak’ın Salih’i ile Zeynep’ini bir de şimdi görün!

Bir döneme damga vuran Asmalı Konak dizisinin genç aşıkları Salih ile Zeynep'e hayat veren oyuncular Burak Altay ve Eylem Yıldız'ın yıllar sonraki değişimleri sosyal medyada ilgi odağı oldu.

“Biz de bir zamanlar gençtik” Burak Altay ve Eylem Yıldız’ın değişimleri sosyal medyada olay oldu! Asmalı Konak’ın Salih’i ile Zeynep’ini bir de şimdi görün!

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisi Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran yapımlardan olmayı başarmıştı.

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“Biz de bir zamanlar gençtik” Burak Altay ve Eylem Yıldız’ın değişimleri sosyal medyada olay oldu! Asmalı Konak’ın Salih’i ile Zeynep’ini bir de şimdi görün!

Asmalı Konak'ın Zeynep'i Eylem Yıldız ile Burak Altay'ı şimdi görenler gözlerine inanamıyor. İşte Asmalı Konak'ın Salih'i ile Zeynep'inin son halleri...

“Biz de bir zamanlar gençtik” Burak Altay ve Eylem Yıldız’ın değişimleri sosyal medyada olay oldu! Asmalı Konak’ın Salih’i ile Zeynep’ini bir de şimdi görün!

Son olarak Üç kuruş dizisinde boy gösteren Asmalı Konak'ın Salih'i Burak Altay'ın aksine Asmalı Konak'ın küçük kızı Zeynep'i olarak hafızalara kazınan Eylem Yıldız ekranlardan uzak ama tiyatro sahnelerinde oldukça aktif.

“Biz de bir zamanlar gençtik” Burak Altay ve Eylem Yıldız’ın değişimleri sosyal medyada olay oldu! Asmalı Konak’ın Salih’i ile Zeynep’ini bir de şimdi görün!

Değişimi ile ağızları açık bırakan oyuncuyu şimdilerde görenler tanımakta zorlanıyor.

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