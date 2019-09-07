Biz onlara, onlar bu tasarımcılara hayran

EMRE ERDEMOĞLU
Erkekler sahne kostümünde daha teslimiyetçi
Bu yaz; Kenan Doğulu, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Gökhan Türkmen, Edis, Soner Sarıkabadayı, Yalın, Keremcem, Buray, Simge Sağın, Kalben, Lider Şahin, Emre Kaya, Rober Hatemo ve Cem Belevi'yi giydirdim sahne performansları için.
Mesela Harbiye Açıkhava sahnesinin takvimi çok önceden belli olduğu için yaklaşık bir ay önceden başlıyoruz çalışmalara.Tabii ki bazı konser organizasyonları daha ani olabiliyor ve tasarımları birkaç gün içerisinde hazırlamamız gerekebiliyor.