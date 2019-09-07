Biz onlara, onlar bu tasarımcılara hayran

Sahnede deriyi çok seviyorum. Özellikle üst gruplarda. Derinin ışığını, duygusunu seviyorum. Güçlü duruyor. Giydirdiğim bir çok sanatçı da da deri kullanıyorum. Deriyi işlemek de çok keyifli. Nakış, baskı, doku, işleme her şey yakışıyor deriye.

Bazı ürünleri hazırlamak günlerce sürebiliyor. Kalıp hazırlığı, modelin çizimi, deri kumaş seçimi, renk uyumu ve bu renklerin deride boyatılması, üzerine yapılan işçilik, son provası derken bir ceket üç-dört gününüzü hatta bir haftanıza yayılabiliyor.

