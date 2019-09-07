Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Biz onlara, onlar bu tasarımcılara hayran

Tüm yaz birbirinden ünlü isim çeşitli konserlerde boy gösterdi. Bu isimlerin sahne perfonmansları kadar kostümleri de çok konuşuldu. Biz de bu tasarımların arkasındaki isimlere ulaştık

İDİL DEMİREL
İDİL DEMİREL Magazin galerileri
Giriş Tarihi: 07.09.2019 07:36 Güncelleme Tarihi: 07.09.2019 08:16
Biz onlara, onlar bu tasarımcılara hayran

Tüm yaz birbirinden ünlü isim çeşitli konserlerde boy gösterdi. Bu isimlerin sahne perfonmansları kadar kostümleri de çok konuşuldu. Biz de bu tasarımların arkasındaki isimlere ulaştık

Biz onlara, onlar bu tasarımcılara hayran

EMRE ERDEMOĞLU

Erkekler sahne kostümünde daha teslimiyetçi

Bu yaz; Kenan Doğulu, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Gökhan Türkmen, Edis, Soner Sarıkabadayı, Yalın, Keremcem, Buray, Simge Sağın, Kalben, Lider Şahin, Emre Kaya, Rober Hatemo ve Cem Belevi'yi giydirdim sahne performansları için.
Mesela Harbiye Açıkhava sahnesinin takvimi çok önceden belli olduğu için yaklaşık bir ay önceden başlıyoruz çalışmalara.Tabii ki bazı konser organizasyonları daha ani olabiliyor ve tasarımları birkaç gün içerisinde hazırlamamız gerekebiliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Biz onlara, onlar bu tasarımcılara hayran

Sahnede deriyi çok seviyorum. Özellikle üst gruplarda. Derinin ışığını, duygusunu seviyorum. Güçlü duruyor. Giydirdiğim bir çok sanatçı da da deri kullanıyorum. Deriyi işlemek de çok keyifli. Nakış, baskı, doku, işleme her şey yakışıyor deriye.
Bazı ürünleri hazırlamak günlerce sürebiliyor. Kalıp hazırlığı, modelin çizimi, deri kumaş seçimi, renk uyumu ve bu renklerin deride boyatılması, üzerine yapılan işçilik, son provası derken bir ceket üç-dört gününüzü hatta bir haftanıza yayılabiliyor.

Biz onlara, onlar bu tasarımcılara hayran

Kenan Doğulu ve Gökhan Türkmen ile uzun yıllardır mesai yaptığımız için onların yeri bende çok farklı. Ünlü isimlerle çalışmak ve onların önemli bir konseri için kostüm hazırlamak farklı bir duygu.

Biz onlara, onlar bu tasarımcılara hayran

Erkekler bu anlamda daha teslimiyetçi. Size inanarak geliyorlar. Ne istediğini bilerek, kendini tanıyarak sizinle çalışmayı tercih etmiş biriyle zaten zorluk yaşamıyorsunuz.

Biz onlara, onlar bu tasarımcılara hayran

NİHAN PEKER

En az provayla en mükemmel duruş

Bu yaz ile birçok çalışmamız oldu. Yaz dönemi konserlerine ayrı ayrı çalışmak gerekiyor.
Takvimi çok önceden belli bile olsa, her konserden iki-üç hafta önce başlıyoruz aslında esas çalışmalara. Sıcağı sıcağına, o konserin ruhuna uygun tasarımlar yapmak gerekiyor.

Biz onlara, onlar bu tasarımcılara hayran

Herkesin olmazsa olmazları var ama sanatçının stiline katkı sağlayabilecek modern bir bakış açısı getirmek önceliğimiz. Detaylara kendisiyle birlikte tek tek karar veriyoruz.
Mesela yeni kalıplar yeni formlar denemeye çok açık. O yüzden ona her zaman farklı detaylar sunuyoruz ve bunları deniyoruz.

BİZE ULAŞIN