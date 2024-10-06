"Bizim gibi kimse zarar görmesin" Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'ın bakıcı kabusu son buldu!

ÜLKESİNE GÖNDERİLDİ

Ünlü fenomen Serap Korkmaz, yaşadığı sıkıntılı günlerin ardından bakıcının işine son verdi. Ancak yaşadığı sorunları başka bir aile yaşamasın diye de ajansla birlikte hareket ederek bu kişinin bir daha çocuk bakıcılığı yapmaması için yasal yollara başvurdu. Korkmaz, "Getirdiğimiz bu kişiyi ajansla beraber tekrardan ülkesine geri gönderdik. Türkiye'de kalmasını istemedik. Eğer buna müsaade etseydik benden çıkıp sizlere gelecekti ve sizler de memnun kalmayacaktınız. Kendisi doğru bir insan değildi. Sadece kendisini Türkiye'ye getirmek isteyen bir eleman çıktı. Bu sebeplerden dolayı kimsenin zarar görmemesi adına bu şahsı yasal yollarla ülkesine geri gönderdik" dedi.