Giriş Tarihi: 06.10.2024 06:40
Güncelleme Tarihi: 06.10.2024
07:23
"Bizim gibi kimse zarar görmesin" Avatar Atakan ve eşi Serap Korkmaz'ın bakıcı kabusu son buldu!
Son dönemde ünlü isimlerin bakıcılarla başı dertte! Geçtiğimiz haftalarda ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğünü öne sürüp şikayetçi olmuştu. Savcılık, bakıcı hakkında basit yaralama suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı. Bu olayın üzerinden çok geçmeden şimdi de Avatar lakaplı ünlü boksör Atakan Arslan ve fenomen eşi Serap Korkmaz, bakıcı yüzünden sıkıntılı günler geçirdi.