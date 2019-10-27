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  • Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

’in ’ü ’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Ünlü isimlerin eski ve yeni hallerini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte arşivlerden çıkıp herkesi şaşkına çeviren o fotoğraflar. 90'ların efsanevi dizisi 'de Cafer'in eşi karakterini canlandıran oyuncu bakın şimdi yapıyor. Başta apartmanın cefakar kapıcısının cefakar karısı rolünde merdiven silerdi ve çocuklarını okula götürüp getirirdi. Sonraları apartmanda açılan muayenehanenin çalışanı oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mine Teber Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkiler dizisinin Gülsüm'ü ekranlara tekrar dönüyor. Başarılı oyuncu Mine Teber, "Kalk Gidelim"in oyuncu kadrosuna dahil oldu. Son olarak Geniş Aile dizisiyle karşımıza çıkan Teber, TRT 1'de yayınlanan dizide Aynur karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Mine Teber, "Kalk Gidelim dizisinden gelen teklifi bana Bizimkiler'i anımsattığı için kabul ettim, çok mutluyum" diye konuştu.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 16:42
Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Türk Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizisi , büyük bir kitleyi arkasından sürüklemeyi başarmış, Türk televizyonuna damga vurmuştu. Dizide apartmanın cefakar kapıcısı Cafer'in cefakar karısı rolünü canlandıran , yıllar sonra ekranlara dönüş yapıyor. Son olarak Geniş Aile dizisiyle karşımıza çıkan Teber, TRT 1'de yayınlanan dizide Aynur karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Mine Teber, "Kalk Gidelim dizisinden gelen teklifi bana Bizimkiler'i anımsattığı için kabul ettim, çok mutluyum" diye konuştu. İşte ünlü oyuncu Mine Teber'in ve diğer ünlü isimlerin son hali…

Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

MANSUR ARK

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Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
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Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

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Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!
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