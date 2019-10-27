Bizimkiler’in Gül’ü Mine Teber’i görünce gözlerinize inanamayacaksınız!

Ünlü isimlerin eski ve yeni hallerini görünce gözlerinize inanamayacaksınız. İşte arşivlerden çıkıp herkesi şaşkına çeviren o fotoğraflar. 90'ların efsanevi dizisi Bizimkiler'de Cafer'in eşi Gül karakterini canlandıran oyuncu Mine Teber bakın şimdi yapıyor. Başta apartmanın cefakar kapıcısının cefakar karısı rolünde merdiven silerdi ve çocuklarını okula götürüp getirirdi. Sonraları apartmanda açılan muayenehanenin çalışanı oldu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Mine Teber Türk televizyon tarihine damga vuran Bizimkiler dizisinin Gülsüm'ü ekranlara tekrar dönüyor. Başarılı oyuncu Mine Teber, "Kalk Gidelim"in oyuncu kadrosuna dahil oldu. Son olarak Geniş Aile dizisiyle karşımıza çıkan Teber, TRT 1'de yayınlanan dizide Aynur karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Mine Teber, "Kalk Gidelim dizisinden gelen teklifi bana Bizimkiler'i anımsattığı için kabul ettim, çok mutluyum" diye konuştu.