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Haberler Galeri Bizimkiler'in sarışın sekreteri Buket Dereoğlu oğlu Can'ı paylaştı! "Abla-kardeş gibiler"
Giriş Tarihi: 08.08.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 16:08

Bizimkiler'in sarışın sekreteri Buket Dereoğlu oğlu Can'ı paylaştı! "Abla-kardeş gibiler"

Buket Dereoğlu, 90'lı yılların fenomen dizilerinden olan Bizimkiler ve Tatlı kaçıklar ile tanınmıştı. Son olarak Hekimoğlu, İncir Ağacı, Afilli Aşk gibi dizilerde rol alan Buket Dereoğlu, adeta yıllara meydan okuyor. 52 yaşındaki Dereoğlu ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu, Can Özgülgün ile tatil pozunu paylaştı. Ana-oğlu görenler, abla-kardeş gibi demeden geçemedi.

Bizimkiler’in sarışın sekreteri Buket Dereoğlu oğlu Can’ı paylaştı! Abla-kardeş gibiler

90'lı yılların fenomen dizilerinden Bizimkiler ile tanınan Buket Dereoğlu, yıllara meydan okuyor. Ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, Mehmet Ali Erbil ile Yalçın menteş'in başrollerinde yer aldığı Tatlı Kaşıklar dizisinde de Aysu karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Bizimkiler’in sarışın sekreteri Buket Dereoğlu oğlu Can’ı paylaştı! Abla-kardeş gibiler

Şimdilerde 52 yaşında olan ünlü oyuncu adeta gençlik iksini bulmuş gibi.

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Bizimkiler’in sarışın sekreteri Buket Dereoğlu oğlu Can’ı paylaştı! Abla-kardeş gibiler

Buket Dereoğlu, aynı zamanda Bizimkiler dizisinde birlikte rol aldığı merhum oyuncu Ercan Yazgan'ın da manevi kızı.

Bizimkiler’in sarışın sekreteri Buket Dereoğlu oğlu Can’ı paylaştı! Abla-kardeş gibiler

Buket Dereoğlu son olarak Hekimoğlu, İncir Ağacı, Afilli Aşk gibi dizilerde rol almıştı.

Bizimkiler’in sarışın sekreteri Buket Dereoğlu oğlu Can’ı paylaştı! Abla-kardeş gibiler

Güzel isim, sosyal medya hesabı Instagram'dan eğlenceli pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

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