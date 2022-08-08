Giriş Tarihi: 08.08.2022 15:50
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
16:08
Bizimkiler'in sarışın sekreteri Buket Dereoğlu oğlu Can'ı paylaştı! "Abla-kardeş gibiler"
Buket Dereoğlu, 90'lı yılların fenomen dizilerinden olan Bizimkiler ve Tatlı kaçıklar ile tanınmıştı. Son olarak Hekimoğlu, İncir Ağacı, Afilli Aşk gibi dizilerde rol alan Buket Dereoğlu, adeta yıllara meydan okuyor. 52 yaşındaki Dereoğlu ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu, Can Özgülgün ile tatil pozunu paylaştı. Ana-oğlu görenler, abla-kardeş gibi demeden geçemedi.