Bizimkiler'in sarışın sekreteri Buket Dereoğlu oğlu Can'ı paylaştı! "Abla-kardeş gibiler"

90'lı yılların fenomen dizilerinden Bizimkiler ile tanınan Buket Dereoğlu, yıllara meydan okuyor. Ünlü oyuncu Buket Dereoğlu, Mehmet Ali Erbil ile Yalçın menteş'in başrollerinde yer aldığı Tatlı Kaşıklar dizisinde de Aysu karakteriyle hafızalara kazınmıştı.