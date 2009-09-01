Bodrum’cular Çeşme’ciler

DENİZ BERDAN Her yaz sezonunda tatil yapmak için Bodrum’a mutlaka uğrayan Deniz Berdan, bu sezon da geleneğini bozmadı ve sezon başından itibaren Türkbükü’nde boy göstermeye başladı. Bodrum’un en çok havasından ve denizinden hoşlandığını belirten Berdan, çok sevmesine rağmen bu sene Bodrum tatilini kısa kesmek zorunda kaldığını söylüyor. Hem ‘ikoncan’ lafından çok sıkıldığını, hem de artık ortamın bozulduğunu söyleyen Berdan, bu sebeple tatiline Göcek’te bulunan evlerinde devam edeceklerini belirtti. Yaz denilince akıllara ilk olarak güney sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkararak, keyifli bir tatil yapmak gelir. Bunun yanına bir de eğlence, alışveriş, kaliteli yiyecek-içecek olanakları da eklenirse, işte o zaman tadından yenmez! Yılların vazgeçilmez tatil beldesi Bodrum, bütün bu özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Bu sebeple de gerek yabancı turistlerin, gerekse yerli turistlerin uğrak yerlerinden biri olma özelliğini yıllardır koruyor. Sezonun açılmasıyla birlikte özellikle Türkbükü, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Torba gibi mekanlar adeta ünlü akınına uğruyor.ŞAMDAN SÜREYYA YALÇIN Sezonun açılmasıyla soluğu Türkbükü’nde alan isimlerden biri Süreyya Yalçın’dı... Yaklaşık 2 aydır Bodrum’da olan Yalçın, giydiği renkli plaj giysileri, aksesuarları ve bikinileriyle adından söz ettirdi. Süreyya Yalçın, sezon başında gündeme oturan sezonluk loca kiralama söylentileri, sıklıkla görüntülendiği Burak Hatipoğlu’ndan ayrılması, Barış Demirok’la yeni bir aşka yelken açması ve yunuslarla yüzerek verdiği pozlar ve röportajı ile Bodrum’un vazgeçilmez siması oldu. DERİN MERMERCİ Geçen senelerde her yaz Bodrum’da görmeye alıştığımız Derin Mermerci, bu yaz bu alışkanlığından vazgeçti. Ve sevgilisi Tolga Egemen ile birlikte her hafta sonu soluğu Çeşme’de aldı. Alaçatı sokaklarında alışveriş yapmaktan, turlamaktan büyük keyif alan Mermerci’ye zaman zaman kız kardeşleri de katıldı. MARTHA ŞAVKAN Güzelliği ile nefesleri kesen Brezilyalı Martha Şavkan, eşi Aytek Şavkan ile Türkbükü beach’lerini şenlendirdi. Kendine has ve sade tarzı ile beğeni toplayan Şavkan, Bodrum’da olduğu süre boyunca Türkbükü’nün ünlü beach’lerinde güneşlenmeyi tercih etti. Genelde eşi Aytek Şavkan ve arkadaşlarıyla olmayı tercih eden Martha Şavkan, Bodrum’a renk kattı. IVANA SERT Cemiyet hayatının ikoncanlarından İvana Sert de Bodrum’d yazlık evi olan isimler arasında yer alıyor. Eşi Yurdal Sert ile Hebilköy sırtlarındaki muhteşem villarında sezon boyunca tatil yapan Ivana Sert, bu sene tasarlamaya başladığı mayokinileri ve bikinileri Türkbükü beach’lerinde giyerek adeta defile yapıyor. HANDE ATAİZİ Ünlü oyuncu Hande Ataizi de Bodrum’un gediklilerinden. Her yaz işlerinden fırsat bulduğunda soluğu Bodrum’da alan Hande Ataizi, bu sene de sevgilisi olduğu söylenen İngiliz arkadaşı ile Bodrum sahillerinde görüntülendi. Daha sonra kendinden küçük biriyle aşk yaşamaya başladığı söylenen Ataizi, zaman zaman İstanbul’a dönse de hafta sonları mutlaka Bodrum’daydı. EDA TAŞPINAR Bodrum’un ünlü beach’lerinin vazgeçilmez yüzü, yattığı şezlonguyla bütünleşen Eda Taşpınar, bu sene Bodrum’a adımını atmadı. Adeta Çeşme’ye demir atan Taşpınar, sörfe de merak sardı ve hırslı bir şekilde sörf dersleri de almaya başladı. Artık onu şezlongunda sere serpe güneşlenirken görmek yerine; Çeşme’nin dalgalı denizinde sörf yaparken gördük. TUBA ÜNSAL Geçtiğimiz haftalarda babasını kaybeden Tuba Ünsal, moral depolamak için soluğu, her sene olduğu gibi Çeşme’de almıştı. Çeşme’de uzun ve sakin bir tatil geçiren Ünsal, babasının acısını biraz da olsa hafifletmeye çalıştı. Her zaman Çeşme’de huzur bulduğunu söyleyen Ünsal, İstanbul’da daha iyi bir moralle geri döndü. CAROLINE KOÇ Mustafa Koç’un güzel ve zarif eşi Caroline Koç da bu yaz, birçok ünlü sima gibi tatil için Çeşme’yi tercih etti. Caressa K adındaki tekneleri ile Çeşme’nin açıklarına demirleyen Koç Ailesi, buradahem güneşin hem de denizintadını çıkardı. Akşam saatlerinde ise Caroline Koç, Alaçatı sokaklarında alışveriş yaptı. SELİN İMER Bodrum’da yazlığı olan ünlü isimler arasında yer alan Selin İmer de, Bodrum’un değişmez simalarından. Burada evleri olduğu için hersene Bodrum’a geldiğini anlatan Selin İmer, aynı zamanda da birçok arkadaşının da yaz aylarında tatillerini burada geçirdiğini söylüyor. Bodrum’u yıllardır vazgeçemediği alışkanlığı olarak nitelendiren İmer, Bodrum’da tatil yapıyor olmaktan oldukça mutlu. ŞEBNEM IŞIK & EMRE ERGANİ Bianca Beach’in işletmecisi Emre Ergani ve eşi Şebnem Hanım, yaz aylarını işleri sebebiyle Bodrum’da geçiriyor. Kış sonunda dünya evine giren çift, gündüzleri Bianca’nın kumsalından denize giriyor ve akşamüzeri partilerinde eğleniyorlar. Aynı zamanda bütün sezon boyunca arkadaşlarını da ağırlamayı ihmal etmediler. AHU, CEYLA AYSAL Les Ottomans Oteli’nin sahibi Ahu Aysal ve kızı Ceyla Aysal, her sene Bodrum-Gündoğan’da bulunan yazlıklarında tatil yapıyorlar. Bu sene de yazın gelmesiyle soluğu Bodrum’da aldılar. Kimi zaman birlikte, kimi zaman ise ayrı ayrı tatil yapan anne-kız için Bodrum bir vazgeçilmez. İZZET & DİDEM ANTEBİ Geçtiğimiz haftalarda dünya evine giren İzzet ve Didem Antebi çifti, düğün öncesi ön balayı için soluğu Çeşme’de aldılar. Bir hayli zorlu geçen düğün hazırlıklarının stresini Çeşme’de sakin bir tatille üzerlerinden atan Antebi çifti, İstanbul’da rahatlamış bir şekilde geri döndü. SANEM KARDIÇALI & RALF TEZMAN Uzun bir süredir birlikte olan İzmirli güzel Sanem Kardıçalı ve Ralf Tezman, bu sene tatil seçimlerini Çeşme’den yana kullandılar. Hem Sanem Hanım’ın ailesinin İzmirli olması sebebiyle, hem de Bodrum’dan daha sakin olduğu için Çeşme’yi tercih ettiler. EBRU ŞALLI & HARUN TAN Bir çocuk annesi olmasına rağmen formunu koruyan ve hatta güzellik sırlarını ‘Ebru’nun Doğal Güzellik Sırları’ adlı kitapta toplayan Ebru Şallı Tan, her yaz olduğu gibi bu yaz da tatilini Bodrum Gündoğan’da bulunan yazlıklarında geçirdi. Oğlu Beren’le yazlıklarının iskelesinde ya da beldenin en ünlü oteli olan Mandal Otel’in iskelesinde görüntülenen Tan’a hafta sonları eşi Harun Tan da katıldı. LARA KAMHİ Lara Kamhi de her sene olduğu gibi bu sene de tatilini Bodrum’da geçirdi. Genellikle ailesinin sahibi olduğu Yalıkavak Marina’da vakit geçiren Lara Lamhi’ye erkek arkadaşı Eli de eşlik etti. Çift, denizde gönüllerince eğlenip, şakalaşıp güneşlenerek tatilin tadını çıkardı. MURAT & ESRA AŞIK Fenerbahçe eski başkanlarından Metin Aşık, yıllardır Bodrum’un müdavimlerindendir. Hatta her sene Maki Otel’de kendisine ayrılan köşede ailece güneşlenir ve denize girerler. Bu sene de geleneği bozmayan Metin Aşık’a oğlu ve gelini Esra Aşık da eşlik etti. Bodrum’da evleri de bulunan Aşık Ailesi için Bodrum’un yeri çok özel. PINAR ALTUĞ ATACAN Ocak ayında kızı Su’yu kucağına alan Pınar Altuğ Atacan, kızı henüz 6 aylıkken soluğu Bodrum’da aldı. Yıllardır yaz aylarında Bodrum’dan vazgeçemeyen Atacan, bu sene de kızını Bodrum’la tanıştırdı. Yaz başından beri Bodrum’u mesken tutan Atacan’a eşi Yağmur Atacan da eşlik ediyor. Çift zaman zaman kızları Su’yu denize sokuyorlar, plajda onunla eğleniyorlar. SİREN ERTAN ÇARMIKLI Siren Ertan Çarmıklı, Çeşme’nin kendisi için önemli olma sebebinin öncelikle eşinin çok sevmesi olduğunu söylüyor. Hatta Çeşme sevdasından ortaklarıyla ‘7800 Çeşme Residences & Hotel’i yapmışlar. Çünkü Gökhan Çarmıklı, burada çocukluğunda Bayramoğlu’nda geçirdikleri özgür sayfiye hayatını, özlediği deniz, lezzet ve arkadaş dolu yazları tekrar buluyormuş. Siren Ertan Çarmıklı Çeşme için “Muhteşem otobanıyla, iklimiyle, yüksek oksijeniyle, deniziyle, kumuyla, termaliyle, suyuyla, yemekleriyle, belli kalitedeki ortamı ile özel bir yer” diyor ve ekliyor: “Eşimle bu mutluluğunu paylaşmak ve yatırımımızı desteklemek için gittiğim Çeşme’de, İzmirli olduğum için çocukluk arkadaşlarım, akrabalarımız, rezidans bölümümüzdeki çok sevdiğim komşularımızla hasret gideriyor, oyunlar oynuyor. İstanbul’dan Çeşme’ye gelen dostlarıma, kumrucu, ideci, turşucu, midyece, istakozcu,mısırcı, dondurmacı, simitçi gibi bayıldığım lezzetleri tattırıyorum. Bu arada Çeşme’de yeni bir orman yapmak için bir sosyal sorumluluk projesi üzerinde çalışıyorum.” ESRA ÖZKAN Aslen İzmirli olan Esra Özkan, çocukluk yıllarından itibaren yaz aylarını Alaçatı’da geçirdiklerini anlatıyor. Evli olduğu dönemde kendisini sık sık Bodrum’da görmüş olsak da, artık takrar yaz aylarında Çeşme’de olacağını söylüyor. Aynı zamanda Çeşme’de ‘Tipsy’ adında da mekan açan Özkan için ünlü Çeşme enerjisi ile çok farklı bir yer. ECE SÜKAN Ünlü manken Ece Sükan da her yaz tatil için Çeşme’yi tercih eden isimler arasında yer alıyor. Yoğun geçen iş hayatından fırsat bulduğu her anda biraz nefes alabilmek için Çeşme’ye kaçtığını söyleyen Sükan, Çeşme’nin denizinin, havasının ve sokaklarının vazgeçilmezi olduğunu sözlerine ekliyor. İPEK TUZCUOĞLU Başarılı oyuncu İpek Tuzcuoğlu, yaz geldi mi Bodrum’a göç eden isimler arasında yer alır. Bu sene de kendini Bodrum’a atan Tuzcuoğlu, arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Modaya uyup loca da kiralayan İpek Tuzcuoğlu için Bodrum havası ve denizi ile vazgeçilmez. NİL BENTÜRK Yalıkavak Xuma Beach’te açtığı corner’da, kardeşi Begüm ile tasarladıkları ‘BN’ marka çantalarını satmaya başlayan Nil Bentürk, Bodrum’da hem tatil hem de iş yapmanın keyfini sürüyor. 12 yıldır Yalıkavak’ta yazlık evleri bulunduğunu söyleyen Nil Hanım için Bodrum; havası, tabiatı, denizi ve birbirinden şık restoranları ile vazgeçilmez. SEMİRAMİS PEKKAN Yıllardır Bodrum’un değişmeyen simalarından biri olan Semiramis Pekkan, bu sene Gündoğan açıklarında demirledikleri teknelerinde yakın arkadaşı İsmail Akkaya ile uzun bir tatil yaptı. Hatta bu tatillerine, Oya Özyılmazel de katıldı ve ortaya bu fotoğraflar çıktı. ARZUM ONAN yıldır her yaz Bodrum’a gelen Arzum Onan, bu sene de yine tatil rotasını Bodrum’a çevirdi. Uzun zamandır bikinili görüntülenemese de, bu sene bu kural da bozuldu ve Arzum Onan ilk kez oğlu Can ile birlikte deniz keyfi yaparken bikinili görüntülendi. İBRAHİM & DEMET KUTLUAY Geçtiğimiz aylarda oğulları Ömer’i kucaklarına alan Kutluay çifti, bu sene tatil için güney sahillerinin farklı tatil beldelerini tercih ettiler. İlk önce Fethiye’ye giden çift; ardından Çeşme ve son olarak da Bodrum’a geldiler. Her sene mutlaka Bodrum’da tatil yapan Kutluay Ailesi, bu sene tatillerini Princess Hotel’de geçirdi. GÜZİDE DURAN AKSOY Mimar Adnan Aksoy ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşamı tercih etmeye başlayan Güzide Duran, bu sene tatil için kendini Bodrum ile sınırlamadı. İlk önce Çeşme’de görüntülenen çift, daha sonra da soluğu Bodrum’da aldılar ve ünlü top model böylelikle doğumdan sonra ilk kez mayolu görüntülendi. ÇAĞLA ŞIKEL ALTUĞ Evlenmeden önce her yaz sezonunda Bodrum’da görüntülenen ve Bodrum’un değişmez simalarından biri haline gelen Çağla Şıkel Altuğ, Emre Altuğ ile birlikte olmaya başladıktan ve evlendikten sonra tatil rotasını Çeşme’ye çevirdi. Şu anda 4,5 aylık hamile olan Altuğ, bu yaz önce Çeşme sonra da Bodrum’da tatilini geçirdi.