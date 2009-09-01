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Giriş Tarihi: 01.09.2009 11:42 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 16:23

Bodrum'cular Çeşme'ciler

Bodrum’cular Çeşme’ciler
DENİZ BERDAN

Her yaz sezonunda tatil yapmak için Bodrum’a mutlaka uğrayan Deniz Berdan, bu sezon da geleneğini bozmadı ve sezon başından itibaren Türkbükü’nde boy göstermeye başladı. Bodrum’un en çok havasından ve denizinden hoşlandığını belirten Berdan, çok sevmesine rağmen bu sene Bodrum tatilini kısa kesmek zorunda kaldığını söylüyor. Hem ‘ikoncan’ lafından çok sıkıldığını, hem de artık ortamın bozulduğunu söyleyen Berdan, bu sebeple tatiline Göcek’te bulunan evlerinde devam edeceklerini belirtti.
Bodrum’cular Çeşme’ciler
Yaz denilince akıllara ilk olarak güney sahillerinde denizin ve güneşin tadını çıkararak, keyifli bir tatil yapmak gelir. Bunun yanına bir de eğlence, alışveriş, kaliteli yiyecek-içecek olanakları da eklenirse, işte o zaman tadından yenmez! Yılların vazgeçilmez tatil beldesi Bodrum, bütün bu özellikleri bünyesinde bulunduruyor. Bu sebeple de gerek yabancı turistlerin, gerekse yerli turistlerin uğrak yerlerinden biri olma özelliğini yıllardır koruyor. Sezonun açılmasıyla birlikte özellikle Türkbükü, Yalıkavak, Gümüşlük, Turgutreis, Torba gibi mekanlar adeta ünlü akınına uğruyor.

ŞAMDAN
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Bodrum’cular Çeşme’ciler
SÜREYYA YALÇIN

Sezonun açılmasıyla soluğu Türkbükü’nde alan isimlerden biri Süreyya Yalçın’dı... Yaklaşık 2 aydır Bodrum’da olan Yalçın, giydiği renkli plaj giysileri, aksesuarları ve bikinileriyle adından söz ettirdi.
Bodrum’cular Çeşme’ciler
Süreyya Yalçın, sezon başında gündeme oturan sezonluk loca kiralama söylentileri, sıklıkla görüntülendiği Burak Hatipoğlu’ndan ayrılması, Barış Demirok’la yeni bir aşka yelken açması ve yunuslarla yüzerek verdiği pozlar ve röportajı ile Bodrum’un vazgeçilmez siması oldu.
Bodrum’cular Çeşme’ciler
DERİN MERMERCİ

Geçen senelerde her yaz Bodrum’da görmeye alıştığımız Derin Mermerci, bu yaz bu alışkanlığından vazgeçti.
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