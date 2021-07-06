Giriş Tarihi: 06.07.2021 09:54Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 09:57
Bodrum'da tatil sezonunu açan 42 yaşındaki Mine Tugay poz vermelere doyamadı! Mine Tugay'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti
Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren 42 yaşındaki güzel oyuncu Mige Tugay, sosyal medyada da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 3,4 milyon takipçiye sahip olan Mine Tugay, paylaşımlarıyla göz dolduruyor. Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Tugay, tatil sezonunu Bodrum'da açtı, önceki gün Bodrum'da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi. Sosyal medya hesabı için bol bol poz veren oyuncu, iskeleye çıkarken hayli zorlandı.