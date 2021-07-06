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Haberler Galeri Bodrum'da tatil sezonunu açan 42 yaşındaki Mine Tugay poz vermelere doyamadı! Mine Tugay'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti
Giriş Tarihi: 06.07.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.07.2021 09:57

Bodrum'da tatil sezonunu açan 42 yaşındaki Mine Tugay poz vermelere doyamadı! Mine Tugay'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren 42 yaşındaki güzel oyuncu Mige Tugay, sosyal medyada da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Instagram'da 3,4 milyon takipçiye sahip olan Mine Tugay, paylaşımlarıyla göz dolduruyor. Medcezir, Çilek Kokusu, Paramparça ve Zalim İstanbul gibi dizilerde rol alan güzel oyuncu Mine Tugay, bir süredir ekranlardan uzak duruyor. Tugay, tatil sezonunu Bodrum'da açtı, önceki gün Bodrum'da kaldığı otelin iskelesinde görüntülendi. Sosyal medya hesabı için bol bol poz veren oyuncu, iskeleye çıkarken hayli zorlandı.

Bodrum'da tatil sezonunu açan 42 yaşındaki Mine Tugay poz vermelere doyamadı! Mine Tugay'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren 42 yaşındaki güzel oyuncu Mige Tugay, sosyal medyada da dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

Bodrum'da tatil sezonunu açan 42 yaşındaki Mine Tugay poz vermelere doyamadı! Mine Tugay'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Instagram'da 3,4 milyon takipçiye sahip olan Mine Tugay, paylaşımlarıyla göz dolduruyor.

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Bodrum'da tatil sezonunu açan 42 yaşındaki Mine Tugay poz vermelere doyamadı! Mine Tugay'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Ünlü oyuncu Mine Tugay, tatile çıktı. Soluğu Bodum'da alan 42 yaşındaki Tugay, otelin iskelesinde objektiflere takıldı.

Bodrum'da tatil sezonunu açan 42 yaşındaki Mine Tugay poz vermelere doyamadı! Mine Tugay'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Erken saatlerde sosyal medya paylaşımları için fotoğraf ve video çektirmek isteyen oyuncu, iskeleye çıkarken hayli zorlandı. Çekim yapan fotoğrafçının yardımıyla bir kayanın üzerine çıkan Tugay, uzun tekrarlar sonrası istediği görüntüleri yakaladı.

Bodrum'da tatil sezonunu açan 42 yaşındaki Mine Tugay poz vermelere doyamadı! Mine Tugay'ın bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti

Oyuncu, akşam saatlerinde şapkası ve kırmızı plaj elbisesiyle sahile inse de denize girmeyi tercih etmedi. Restoranda arkadaşlarıyla oturup, sohbet eden Tugay, bir gün önce takipçilerine güneş çarptığını duyurmuştu.

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