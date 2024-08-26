Bodrum’u terk etti! Sosyetik sitede yaşanan Kaya Sabancı-Vedat Aşçı kavgasında dikkat çeken hamle!

Sabancı sonunda site ile irtibatı tamamen koparmaya karar vermiş. Hatta Bodrum'u da terk edip yılın yarısını geçirdiği Monako'daki evine gitmiş. Sabancı, sitenin en büyüklerinden olan 710 metrekarelik villasını kaça satıyor öğrenemedim ama en azından önümüzdeki yaza kadar Bodrum'a ayak basmayacağı bilgisini aldım.

Sosyetenin oturduğu lüks sitede 500 metrekarelik villalar 18 milyon purodan satılıyor. Kaya Sabancı'nın da sahibi olduğu büyük villaların fiyatı açıklanmıyor.