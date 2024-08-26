Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:41
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
07:45
Bodrum'u terk etti! Sosyetik sitede yaşanan Kaya Sabancı-Vedat Aşçı kavgasında dikkat çeken hamle!
GÜNAYDIN, haziran ayında Bodrum'daki sosyetik sitede yaşanan Kaya Sabancı-Vedat Aşçı kavgasını manşet yapmıştı. Bodrum'daki lüks bir sitenin sahibi olan Vedat Aşçı, verdiği partide ünlü iş adamı Kaya Sabancı ile tartışmıştı. Korumaların da devreye girmesiyle büyük bir kavga yaşanmış, darp edilen Kaya Sabancı hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü iş adamı daha sonra Vedat Aşçı'dan şikayetçi olmuştu... Sosyetenin konuştuğu kavga sonrası Kaya Sabancı'dan yeni hamle geldi...