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Haberler Galeri Bodrum'u terk etti! Sosyetik sitede yaşanan Kaya Sabancı-Vedat Aşçı kavgasında dikkat çeken hamle!
Giriş Tarihi: 26.08.2024 07:41 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 07:45

Bodrum'u terk etti! Sosyetik sitede yaşanan Kaya Sabancı-Vedat Aşçı kavgasında dikkat çeken hamle!

GÜNAYDIN, haziran ayında Bodrum'daki sosyetik sitede yaşanan Kaya Sabancı-Vedat Aşçı kavgasını manşet yapmıştı. Bodrum'daki lüks bir sitenin sahibi olan Vedat Aşçı, verdiği partide ünlü iş adamı Kaya Sabancı ile tartışmıştı. Korumaların da devreye girmesiyle büyük bir kavga yaşanmış, darp edilen Kaya Sabancı hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü iş adamı daha sonra Vedat Aşçı'dan şikayetçi olmuştu... Sosyetenin konuştuğu kavga sonrası Kaya Sabancı'dan yeni hamle geldi...

BÜLENT CANKURT
Bodrum’u terk etti! Sosyetik sitede yaşanan Kaya Sabancı-Vedat Aşçı kavgasında dikkat çeken hamle!

Sabancı Ailesi'nden Kaya Sabancı'nın, Bodrum'un en lüks sitesindeki villasını satışa çıkardığını öğrendim.

Bodrum’u terk etti! Sosyetik sitede yaşanan Kaya Sabancı-Vedat Aşçı kavgasında dikkat çeken hamle!

Sitenin sahibi Vedat Aşçı'nın verdiği partide, Aşçı ve korumaları ile çıkan kavga sonrası darp edilen Kaya Sabancı, o günden beri sitede pek görünmemiş ve hatta denize girmek için bile Bodrum'un başka beach'lerine gitmişti.

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Bodrum’u terk etti! Sosyetik sitede yaşanan Kaya Sabancı-Vedat Aşçı kavgasında dikkat çeken hamle!

Sabancı sonunda site ile irtibatı tamamen koparmaya karar vermiş. Hatta Bodrum'u da terk edip yılın yarısını geçirdiği Monako'daki evine gitmiş. Sabancı, sitenin en büyüklerinden olan 710 metrekarelik villasını kaça satıyor öğrenemedim ama en azından önümüzdeki yaza kadar Bodrum'a ayak basmayacağı bilgisini aldım.

Sosyetenin oturduğu lüks sitede 500 metrekarelik villalar 18 milyon purodan satılıyor. Kaya Sabancı'nın da sahibi olduğu büyük villaların fiyatı açıklanmıyor.

Bodrum’u terk etti! Sosyetik sitede yaşanan Kaya Sabancı-Vedat Aşçı kavgasında dikkat çeken hamle!

Sosyetenin günlerce konuştuğu, Kaya Sabancı ile Vedat Aşçı kavgası, Sabancı'nın siteyi ve Bodrum'u terk etmesiyle böylece son bulmuş gibi görünüyor.

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