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Haberler Galeri Bomba aşk iddiası! Şarkıcı Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?
Giriş Tarihi: 30.08.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 10:31

Bomba aşk iddiası! Şarkıcı Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?

Magazin kulislerinde popçu Buray'ın, Ayşe Özyılmazel'le yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddiaya göre bir süredir görüşen Buray ve Ayşe Özyılmazel, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. İşte tüm detaylar…

Bomba aşk iddiası! Şarkıcı Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?

Popçu Buray ile Ayşe Özyılmazel'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Bomba aşk iddiası! Şarkıcı Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?

Hürriyet'in haberine göre; Pop dünyasının son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden Buray'ın Ayşe Özyılmazel'le yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor.

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Bomba aşk iddiası! Şarkıcı Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?

İddiaya göre bir süredir görüşen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor.

Bomba aşk iddiası! Şarkıcı Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?

BURAY KİM?

Buray, 15 Haziran 1984 Lefkoş'da dünyaya geldi. Buray, lise eğitimini Türk Maarif Kolejinde aldıktan sonra, eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesinde devam etmiştir.

Bomba aşk iddiası! Şarkıcı Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?

2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun olan Buray, 2007 yılında yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesinde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıştır.

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