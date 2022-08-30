Bomba aşk iddiası! Şarkıcı Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?

Popçu Buray ile Ayşe Özyılmazel'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Hürriyet'in haberine göre; Pop dünyasının son dönemde yıldızı parlayan isimlerinden Buray'ın Ayşe Özyılmazel'le yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddiaya göre bir süredir görüşen ikili, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. BURAY KİM? Buray, 15 Haziran 1984 Lefkoş'da dünyaya geldi. Buray, lise eğitimini Türk Maarif Kolejinde aldıktan sonra, eğitimine Doğu Akdeniz Üniversitesinde devam etmiştir. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Müzik Bölümünden mezun olan Buray, 2007 yılında yüksek lisansını Glamorgan Üniversitesinde Müzik Prodüksiyonu ve Ses Mühendisliği üzerine tamamlamıştır. Avustralya'da tanıştığı söz yazarı ve besteci Gözde Ançel ile birçok şarkıya imza atan Buray, başta Ferhat Göçer'in 'Unutmuş Çoktan' şarkısı olmak üzere; Ömür Gedik ve Selim Gülgören gibi sanatçılara da çeşitli besteler verdi. Bir yandan da Melbourne'deki stüdyosunda ilk albümü '1 Şişe Aşk'ı hazırladı. Haluk Levent, Kuzey, Rober Hatemo, Soner Arıca, Gökhan Tepe, Berksan, İzel gibi birçok sanatçıya Kıbrıs konserlerinde gitarist olarak eşlik etti. Solistliğini üstlendiği 'Sensitive Vibrations' grubuyla ve 'Acoustic Ceremony' projesiyle çeşitli konserler verdi. 2004 yılında 'United Boyband' grubunun solisti olarak Kıbrıs Eurovision elemelerinde 125 yarışmacı arasından finale kalan ve İngiltere Royal Alexandra Palace'ta konser veren Buray, 2008 yılında 'Yanayım' adlı şarkıyla hızlı bir çıkış yapan Babutsa grubunun albümündeki çoğu şarkıya aranjörlük yaptı ve gitar çaldı. Kıbrıs'ta birçok sanatçının albümünde aranjörlük yapan Buray, KKTC'deki sayısız televizyon programının orkestra şefliği görevini de üstlendi. '1 Şişe Aşk' albümünün çıkış şarkısı 'İstersen' oldu. Sözleri Gözde Ançel'e, bestesi Buray ve Gözde Ançel ikilisine ait olan 'İstersen' şarkısının düzenlemesi de Buray'ın imzasını taşımaktadır. Akustik ritimleri ve Buray'ın kendine özgü vokaliyle seslendirdiği 'İstersen', radyolar ve dijital platformlarda yerini aldı. Şarkı, Türkiye resmî listesinde 1 numaraya yükselmeyi başardı. Albümün ikinci klibi 'Sen Sevda mısın' şarkısına çekildi. Şarkı, Türkiye resmî listesinde 1 numara olma başarısı gösterdi. 'Sen Sevda mısın'ın ardından üçüncü klip olarak 'Kimsenin Suçu Yok' şarkısı yayımlandı. AYŞE ÖZYILMAZEL KİMDİR? 24 Ekim 1979 yılında Oya Germen ve ünlü sanatçı Neco'nun kızı olarak İstanbul'da doğdu. Zeynep Özyılmazel adında bir ablası ve Leyla Özyılmazel adlı bir kız kardeşi vardır. İstek Semiha Şakir Lisesi'nden 1997 yılında mezun olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Sinema Bölümü'nünden 2001 yılında mezun olmuştur. 14 Aralık 2008 tarihinde Universal Taxim Edisyon etiketiyle yayınlanan ve Uzay Heparı anısına hazırlanan Uzay Heparı - Sonsuza albümünde daha önce Demet Sağıroğlu'nun seslendirmiş olduğu 'Biçare' isimli besteyi yeniden yorumlayan müzisyen böylelikle müzikal kariyerinin ilk şarkısına imza atmış oldu. 21 Aralık 2009'da ise kendi adını taşıyan ilk albümünü çıkarmıştır. Bu albümde sanatçıya Yalın Mert Ekren Teoman Tufan Taş Nurkan Renfa gibi isimler eşlik etmiş albümün fotoğraflarını ise ablası Zeynep Özyılmazel çekmiştir. Sanatçının müzik kariyerindeki ilk video klip ise Hakan Yonat tarafından sözleri kendisine müziği ise aynı zamanda albümünün de prodüktörlüğünü yapan Mert Ekren'e ait olan 'Enerji'ye çekilmiştir. Temmuz 2012'den itibaren bir müddet Star TV'de Alişan ile Ayşe adlı programı sundu. Aynı yıl ilk teklisi 'Su Gibi Gel'i çıkartmıştır. 1 yıl aradan sonra Şubat 2014'te 'Nefis' teklisini çıkartmıştır. 1 Temmuz 2011 Cuma günü Muğla'nın Bodrum ilçesinde reklamcı Ali Taran ile evlenmiştir. Fakat evlilikleri 28 Nisan 2012 günü sona ermiştir.