Giriş Tarihi: 30.08.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 10:31

Bomba aşk iddiası! Şarkıcı Buray ve Ayşe Özyılmazel aşk mı yaşıyor?

Magazin kulislerinde popçu Buray'ın, Ayşe Özyılmazel'le yeni bir aşka yelken açtığı konuşuluyor. İddiaya göre bir süredir görüşen Buray ve Ayşe Özyılmazel, ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyor. İşte tüm detaylar…