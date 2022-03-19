Giriş Tarihi: 19.03.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 12:27

Bomba etkisi yaratmıştı! Seda Sayan sessizliği bozdu! 59 yaşındaki Seda Sayan genç sevgilisi Çağlar Ökten'e albüm vaat etti mi?

Daha önce 6 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, kendisinden 7. kez evlenmek için 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'e 'EVET' demişti. Çıkan evlilik haberlerini doğrulayan Seda Sayan ile genç sevgilisi Çağlar Ökten canlı yayında aşklarını gözler önüne sermişti. Seda Sayan, son olarak nikah tarihini de açıklamış, Çağlar Ökten'i evliliğe kendisinin ikna ettiğini söylemişti. Ayrıca Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlilik sözleşmesi yapıp yapmadığı hakkında da bilgi vermişti. Magazin kulislerine düşen ve bomba etkisi yaratan iddialar olay oldu. Seda Sayan'ın müstakbel eşi Çağlar Ökten hakkında ortaya atılan iddia sosyal medyayı salladı. 59 yaşındaki Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten "4 yıllık ilişkisini bitirip kendisiyle evlenmesi karşılığında albüm sözü verdiği" iddia edilmişti. Seda Sayan sessizliğini bozdu. İşte Seda Sayan'ın genç sevgilisi Çağlar Ökten ile kendisi hakkında ortaya atılan iddiaya verdiği yanıt...