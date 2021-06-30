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Haberler Galeri Bombayı patlattı! Fahriye Evcen'in yeni işi hayranlarını şaşırttı! Güzel oyuncu Fahriye Evcen moda dünyasına atıldı!
Giriş Tarihi: 30.06.2021 07:54 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 07:56

Bombayı patlattı! Fahriye Evcen'in yeni işi hayranlarını şaşırttı! Güzel oyuncu Fahriye Evcen moda dünyasına atıldı!

Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla gündemde. Son olarak bir mobilya firmasının reklamlarından boy gösteren Fahriye Evcen aynı zamanda bir bebek bezi reklamında da oğlu Karan ile yer aldı. Adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" diyen Fahriye Evcen yeni bombayı patlattı. Fahriye Evcen yeni işini hayranlarıyla paylaştı. Artık moda dünyasında da olduğunu söyleyen Fahriye Evcen şaşkınlık yarattı. Kendi markasını yaratan Fahriye Evcen, tasarımdan üretim aşamasına kadar bizzat kendisinin ilgilendiği koleksiyonu ile moda tutkunlarıyla buluşuyor.

Bombayı patlattı! Fahriye Evcen'in yeni işi hayranlarını şaşırttı! Güzel oyuncu Fahriye Evcen moda dünyasına atıldı!

Oğlu Karan'a hamile kaldıktan sonra setlere ara veren Fahriye Evcen son günlerde yaptığı reklam anlaşmalarıyla gündemde.

Bombayı patlattı! Fahriye Evcen'in yeni işi hayranlarını şaşırttı! Güzel oyuncu Fahriye Evcen moda dünyasına atıldı!

Son olarak bir mobilya firmasının reklamlarından boy gösteren Fahriye Evcen aynı zamanda bir bebek bezi reklamında da oğlu Karan ile yer aldı.

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Bombayı patlattı! Fahriye Evcen'in yeni işi hayranlarını şaşırttı! Güzel oyuncu Fahriye Evcen moda dünyasına atıldı!

Adeta "Dönüşüm muhteşem olacak" diyen Fahriye Evcen yeni bombayı patlattı.

Bombayı patlattı! Fahriye Evcen'in yeni işi hayranlarını şaşırttı! Güzel oyuncu Fahriye Evcen moda dünyasına atıldı!

Fahriye Evcen yeni işini hayranlarıyla paylaştı. Artık moda dünyasında da olduğunu söyleyen Fahriye Evcen şaşkınlık yarattı.

Bombayı patlattı! Fahriye Evcen'in yeni işi hayranlarını şaşırttı! Güzel oyuncu Fahriye Evcen moda dünyasına atıldı!

Kendi markasını yaratan Fahriye Evcen, tasarımdan üretim aşamasına kadar bizzat kendisinin ilgilendiği koleksiyonu ile moda tutkunlarıyla buluşuyor.

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