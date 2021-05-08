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Haberler Galeri Bornozlu pozu ile beğeni toplayan Pınar Altuğ yine takipçisi ile atıştı! Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği yanıt olay oldu!
Giriş Tarihi: 07.05.2021 13:25 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 12:20

ile beğeni toplayan yine takipçisi ile atıştı! Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Güzel oyuncu Pınar Altuğ sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Her yaptığı olay olan güzel oyuncu Pınar Altuğ geçtiğimiz günlerde ile yeni işini duyurmuştu. Pınar Altuğ son olarak Anneler Günü temalı sofra fotoğrafı paylaşınca takipçisinden tepki gördü. "O yemeyi bulamayanlar size dua eder sanmayın" diyen takipçisine yanıt veren Pınar Altuğ yine sosyal medyada gündem oldu. İşte Pınar Altuğ ile takipçisinin polemiği...

Bornozlu pozu ile beğeni toplayan Pınar Altuğ yine takipçisi ile atıştı! Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Bornozlu pozu ile beğeni toplayan Pınar Altuğ yine takipçisi ile atıştı! Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Güzel oyuncu sosyal medyayı en aktif kullanan ünlü isimlerden biri.

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Bornozlu pozu ile beğeni toplayan Pınar Altuğ yine takipçisi ile atıştı! Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

'un yaptığı paylaşımlar her zaman takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor.

Bornozlu pozu ile beğeni toplayan Pınar Altuğ yine takipçisi ile atıştı! Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

Her yaptığı olay olan güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde ile yeni işini duyurmuştu.

Bornozlu pozu ile beğeni toplayan Pınar Altuğ yine takipçisi ile atıştı! Pınar Altuğ'un takipçisine verdiği yanıt olay oldu!

son olarak Anneler Günü temalı sofra fotoğrafı paylaşınca takipçisinden tepki gördü.

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