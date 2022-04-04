Giriş Tarihi: 04.04.2022 06:12 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 06:13

Boşandı hayatını yeniledi! Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven eski eşi Caner Turp'u hayatından tamamen çıkarttı! İlk işi bakın ne oldu!

"Sihirli Annem" dizisinde hayat verdiği 'Ceren' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Gizem Güven, 10 yıl aşk yaşadığı futbolcu Caner Turp ile 1 buçuk yıl önce nikah masasına oturmuştu. Sosyal medyada mutluluk saçan çiftten şoke eden bir haber gelmişti. Gizem Güven, Instagram hesabından Caner Turp ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve evlilikleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Eski eşiyle yaşadığı evi terk edip yeniden İstanbul'a dönen Güven, kendisine yeni bir hayat kurdu.