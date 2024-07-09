Giriş Tarihi: 09.07.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
10:34
Boşandılar boşanacaklar derken 8 yılı devirdiler! Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan romantik kutlama! "İyi gidiyoruz sevgilim devam"
İhanet görüntülerine ve söylenenlere adeta kulak tıkayan Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu'nun aşkları dolu dizgin devam ediyor. Öyle ki Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu evliliklerinde 8 yılı geride bıraktı... Sosyal medya hesabından eşi ile romantik karelerini paylaşan Neslihan Atagül "İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim" notu ile dikkat çekti. Neslihan Atagül'ün aşk dolu kutlamasının ardından sosyal medyada Kadir Doğulu'nun ihanet görüntüleri yeniden gündeme geldi...