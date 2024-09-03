Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:56
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
08:01
Boşanma haberleri kızdırmıştı... Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile kalpleri ısıtan poz "Senin şu boynuma sarılman..."
Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlenen Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer hakkında geçtiğimiz haftalarda boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den boşanma haberlerine sert tepki gelmişti. Eda Ece boşanma iddialarını "Allah'a havale ediyorum" diyerek yalanlamıştı. Eda Ece'den 4 aylık kızı Mina İpek ile yeni kare geldi. Eda Ece'nin minik kızı ile kalpleri ısıtan paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.