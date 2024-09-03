Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Boşanma haberleri kızdırmıştı... Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile kalpleri ısıtan poz "Senin şu boynuma sarılman..."
Giriş Tarihi: 03.09.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 08:01

Boşanma haberleri kızdırmıştı... Eda Ece'den minik kızı Mina İpek ile kalpleri ısıtan poz "Senin şu boynuma sarılman..."

Geçtiğimiz yıl görkemli bir düğünle evlenen Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer hakkında geçtiğimiz haftalarda boşanma iddiaları ortaya atılmıştı. Çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'den boşanma haberlerine sert tepki gelmişti. Eda Ece boşanma iddialarını "Allah'a havale ediyorum" diyerek yalanlamıştı. Eda Ece'den 4 aylık kızı Mina İpek ile yeni kare geldi. Eda Ece'nin minik kızı ile kalpleri ısıtan paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Boşanma haberleri kızdırmıştı... Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile kalpleri ısıtan poz Senin şu boynuma sarılman...

Güzel oyuncu Eda Ece ile uzun yıllar sevgili olduktan sonra geçen yıl nikah masasına oturan eşi Buğrahan Tuncer'in mutlulukları kızları Mina İpek'in dünyaya gelmesi ile katlandı.

Boşanma haberleri kızdırmıştı... Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile kalpleri ısıtan poz Senin şu boynuma sarılman...

Kısa süre önce kızlarını kucaklarına alan Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer hakkında son olarak asılsız boşanma iddiaları ortaya atılmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Boşanma haberleri kızdırmıştı... Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile kalpleri ısıtan poz Senin şu boynuma sarılman...

Sosyal medya hesaplarından da birbirlerini takip etmedikleri için çıkan boşanma dedikodusu çiçeği burnunda anne-baba Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'i kızdırmıştı.

Boşanma haberleri kızdırmıştı... Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile kalpleri ısıtan poz Senin şu boynuma sarılman...

Eda Ece'nin boşanma iddialarına yanıtı sert olmuştu.

Boşanma haberleri kızdırmıştı... Eda Ece’den minik kızı Mina İpek ile kalpleri ısıtan poz Senin şu boynuma sarılman...

"ALLAH'A HAVALE EDİYORUM"

Eşini Instagram'da sildiği ileri sürülen Eda Ece, hakkında çıkan boşanma haberleriyle ilgili gazeteci Bilal Özcan'a konuşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Boşanma haberleri doğru değil. Buğra Instagram'ı zaten hiç kullanmaz, kapatmak istedi. Kapatalı 1 ay oldu. Boşanmakla Instagram'ın ne alakası var? 3 aylık bebeğimiz var. Ayıp ve günah aslında yaptıkları. Herhalde tıklanır diye yapıyorlar. Neyse önemi yok ben alıştım bu haberlere… Biz mutluyuz, huzurluyuz. Bebeğimizi büyütüyoruz. Artık Allah'a havale ediyorum.

SON DAKİKA