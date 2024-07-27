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Haberler Galeri Boşanma iddialarına Ebru Gündeş'ten aşk pozu ile yanıt! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir ile karesini "İyi ki" diyerek paylaştı...
Giriş Tarihi: 27.07.2024 07:22 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 07:30

Boşanma iddialarına Ebru Gündeş'ten aşk pozu ile yanıt! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir ile karesini "İyi ki" diyerek paylaştı...

Ebru Gündeş kızının babası Reza Zarrab ile boşandıktan sonra is insanı Murat Özdemir ile nikah masasına oturmuştu. Son günlerde haklarında boşanma iddiaları ortaya atılan Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir'den aşk pozu geldi. Ebru Gündeş "İyi ki" notu ile paylaştığı kare ile 'mutluyuz' yanıtını vermiş oldu. İşte Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir ile aşk pozu...

Boşanma iddialarına Ebru Gündeş’ten aşk pozu ile yanıt! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir ile karesini İyi ki diyerek paylaştı...

İlk evliliğini 1990 yılında Hamdi Vardar ile yapan Ebru Gündeş'in bu evliliği çok kısa sürmüş, ikili üç yıl sonra boşanmıştı. 49 yaşındaki sanatçı ikinci evliliğini 2002 yılında Ömer Durak ile yapmış ancak çift bir yıl sonra ayrılık kararı almıştı.

Boşanma iddialarına Ebru Gündeş’ten aşk pozu ile yanıt! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir ile karesini İyi ki diyerek paylaştı...

Ebru Gündeş üçüncü evliliğini ise 2010 yılında Reza Zarrab ile yapmış, ikilinin 15 Ekim 2011'de Alara adında bir kız çocukları dünyaya gelmişti. Ebru Gündeş ile Reza Zarrab 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.

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Boşanma iddialarına Ebru Gündeş’ten aşk pozu ile yanıt! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir ile karesini İyi ki diyerek paylaştı...

Başından üç evlilik geçen Ebru Gündeş'in, 2023'ün Aralık ayında 37 yaşındaki Murat Özdemir ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Çiftin arasındaki 12 yaş fark ise gündem olmuştu.

Boşanma iddialarına Ebru Gündeş’ten aşk pozu ile yanıt! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir ile karesini İyi ki diyerek paylaştı...

İki yıl önce arkadaş ortamında tanışan ve o dönem Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir'in eşinden boşanır boşanmaz Ebru Gündeş'e gönlünü kaptırdığı iddia edilmişti.

Boşanma iddialarına Ebru Gündeş’ten aşk pozu ile yanıt! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir ile karesini İyi ki diyerek paylaştı...

Ebru Gündeş ile yazılım şirketi sahibi Murat Osman Özdemir, 2023'ün son günlerinde başlayan ilişkilerini Dubai'de resmileştirdi.
Nikâhı, Türkiye Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan kıydı. Ebru Gündeş'in şahidi; Faruk Özbek, Murat Osman Özdemir'in şahidi ise Okan Küfeci oldu.

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