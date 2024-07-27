Giriş Tarihi: 27.07.2024 07:22
Güncelleme Tarihi: 27.07.2024
07:30
Boşanma iddialarına Ebru Gündeş'ten aşk pozu ile yanıt! Ebru Gündeş eşi Murat Özdemir ile karesini "İyi ki" diyerek paylaştı...
Ebru Gündeş kızının babası Reza Zarrab ile boşandıktan sonra is insanı Murat Özdemir ile nikah masasına oturmuştu. Son günlerde haklarında boşanma iddiaları ortaya atılan Ebru Gündeş ile eşi Murat Özdemir'den aşk pozu geldi. Ebru Gündeş "İyi ki" notu ile paylaştığı kare ile 'mutluyuz' yanıtını vermiş oldu. İşte Ebru Gündeş'in eşi Murat Özdemir ile aşk pozu...