Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
10:04
Boşanma iddialarını doğruladı! Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! İşte ünlü çiftin ayrılık sebebi...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yine eşi Wanda Nara ile gündeme geldi. Çalkantılı aşk ilişkileri ile bilinen Wanda Nara ve Icardi çifti sosyal medya hesaplarından eşiyle en özel anlarını paylaşarak adından söz ettiriyordu. Mauro Icardi ile 10 yıldır aşk yaşayan Wanda Nara, yıldız futbolcuyu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Daha sonra ünlü çift ayrıldı mı iddiaları ortaya atıldı. Dış basına yansıyan iddialara göre Nara, başarılı sporcuya boşanma davası açtı. Gündemden düşmeyen boşanma haberlerinin ardından, Wanda Nara sessizliğini bozarak ayrılığı doğruladı.İşte detaylar...