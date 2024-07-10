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Giriş Tarihi: 10.07.2024 09:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 10:04

Boşanma iddialarını doğruladı! Wanda Nara, Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi terk ettiğini açıkladı! İşte ünlü çiftin ayrılık sebebi...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, yine eşi Wanda Nara ile gündeme geldi. Çalkantılı aşk ilişkileri ile bilinen Wanda Nara ve Icardi çifti sosyal medya hesaplarından eşiyle en özel anlarını paylaşarak adından söz ettiriyordu. Mauro Icardi ile 10 yıldır aşk yaşayan Wanda Nara, yıldız futbolcuyu sosyal medya hesaplarından takip etmeyi bıraktı. Daha sonra ünlü çift ayrıldı mı iddiaları ortaya atıldı. Dış basına yansıyan iddialara göre Nara, başarılı sporcuya boşanma davası açtı. Gündemden düşmeyen boşanma haberlerinin ardından, Wanda Nara sessizliğini bozarak ayrılığı doğruladı.İşte detaylar...

Boşanma iddialarını doğruladı! Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yi terk ettiğini açıkladı! İşte ünlü çiftin ayrılık sebebi...

Maxi Lopez ile 2008 yılında evlenen Wanda Nara eşini, Mauro Icardi ile aldatmıştı. Lopez'den boşanan Wanda Nara ardından Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti.

Boşanma iddialarını doğruladı! Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yi terk ettiğini açıkladı! İşte ünlü çiftin ayrılık sebebi...

Icardi ile ilk tanıştığında Maxi Lopez ile evli olan ve üç çocuk doğuran Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini almıştı. Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Mauro'dan iki çocuk sahibi daha olmuştu.

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Boşanma iddialarını doğruladı! Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yi terk ettiğini açıkladı! İşte ünlü çiftin ayrılık sebebi...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kariyerinin yanı sıra eşi Wanda Nara ile sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. Wanda Nara, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyordu.

Boşanma iddialarını doğruladı! Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yi terk ettiğini açıkladı! İşte ünlü çiftin ayrılık sebebi...

Son olarak 37 yaşındaki Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde Icardi'yi sosyal medya üzerinden takipten çıktı.

Boşanma iddialarını doğruladı! Wanda Nara, Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi’yi terk ettiğini açıkladı! İşte ünlü çiftin ayrılık sebebi...

Ünlü ismin bu hamlesi Arjantin basınında boşanacakları yönünde iddiaların çıkmasına sebep oldu.

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