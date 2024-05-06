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Haberler Galeri Bensu Soral hastaneye kaldırıldı! Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çifti sağlık sorunlarıyla boğuşuyor!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:42 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 07:46

Bensu Soral hastaneye kaldırıldı! Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çifti sağlık sorunlarıyla boğuşuyor!

2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. 2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti. Evliliklerindeki krizi atlatan Bensu Soral-Hakan Baş çifti şimdi de sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Bensu Soral hastaneye kaldırıldı! Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çifti sağlık sorunlarıyla boğuşuyor!

2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. 2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti.

Bensu Soral hastaneye kaldırıldı! Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çifti sağlık sorunlarıyla boğuşuyor!

Evliliklerindeki krizi atlatan Bensu Soral-Hakan Baş çifti şimdi de sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.

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Bensu Soral hastaneye kaldırıldı! Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çifti sağlık sorunlarıyla boğuşuyor!

Geçtiğimiz mayıs ayında birden fenalaşarak hastaneye kaldırılan Hakan Baş'ın kalp rahatsızlığı olduğu ortaya çıkmış ve işadamı ciddi bir operasyon geçirmişti.

Bensu Soral hastaneye kaldırıldı! Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çifti sağlık sorunlarıyla boğuşuyor!

Eşinin yaşadığı sağlık sorunları yüzünden stresli günler geçiren Soral da geçen hafta hastaneye kaldırıldı.

Bensu Soral hastaneye kaldırıldı! Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çifti sağlık sorunlarıyla boğuşuyor!

Soral'ın kalbinde ritim bozukluğu olduğundan şüphe ediliyor. Çift şu an evde dinleniyor.

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