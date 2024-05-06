Giriş Tarihi: 06.05.2024 07:42
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
07:46
Bensu Soral hastaneye kaldırıldı! Boşanmanın eşiğinden dönen Bensu Soral-Hakan Baş çifti sağlık sorunlarıyla boğuşuyor!
2018 yılında evlenen oyuncu Bensu Soral ile iş insanı Hakan Baş, geçtiğimiz senelerde evliliklerinde kriz yaşamıştı. 2021'de bu konuyla ilgili açıklama yapan Hakan Baş, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Zamana ihtiyacımız var" demişti. Evliliklerindeki krizi atlatan Bensu Soral-Hakan Baş çifti şimdi de sağlık sorunlarıyla boğuşuyor.