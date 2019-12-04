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etti! 'den ayrılma sebepleri arasında gösterilmişti...

Ünlü Hollywood yıldızları ve 'nin hayli sıkıntılı olan ayrılma süreçleri ile ilgili birçok haber gündeme gelmişti. Brad Pitt ve Angelina Jolie, birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık olmuştu. Pitt, Jolie uğruna o sırada evli olduğu 'tan boşandı. Çift, uzun bir birlikteliğin ve üçü evlatlık üçü biolojik altı çocuğun ardından 2014'te evlendi, fakat iki yıl sonra boşanacaklarını açıkladı. Problemli bir boşanma sürecinin sonucunda ayrılan ünlü çiftten adları hala yana anılan haberler gelmeye devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen bir Brad Pitt'ten geldi. Brad Pitt, eski eşi Jolie tarafından boşanma sürecinde de dile getirilen hatta ayrılığın önemli nedenlerinden biri olarak gösterilen alkol ve uyuşturucu alışkanlığına şöhretinin ilk yıllarında yakalandığını söyledi. İşte ünlü aktör ...

Giriş Tarihi: 04.12.2019 14:57 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019 14:59
Brad Pitt itiraf etti! Angelina Jolie'den ayrılma sebepleri arasında gösterilmişti...

Ünlü Hollywood yıldızları ve 'nin hayli sıkıntılı olan ayrılma süreçleri ile ilgili birçok haber gündeme gelmişti. Brad Pitt ve Angelina Jolie, birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık olmuştu. Pitt, Jolie uğruna o sırada evli olduğu 'tan boşandı. Çift, uzun bir birlikteliğin ve üçü evlatlık üçü biolojik altı çocuğun ardından 2014'te evlendi, fakat iki yıl sonra boşanacaklarını açıkladı. Problemli bir boşanma sürecinin sonucunda ayrılan ünlü çiftten adları hala yana anılan haberler gelmeye devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen bir Brad Pitt'ten geldi. Brad Pitt, eski eşi Jolie tarafından boşanma sürecinde de dile getirilen hatta ayrılığın önemli nedenlerinden biri olarak gösterilen alkol ve uyuşturucu alışkanlığına şöhretinin ilk yıllarında yakalandığını söyledi. İşte ünlü aktör ...

Brad Pitt itiraf etti! Angelina Jolie'den ayrılma sebepleri arasında gösterilmişti...

New York Times gazetesine röportaj veren 55 yaşındaki aktör, Jolie ile ayrıldıktan sonra alkol ve uyuşturucu bağımlılığından kurtulmak için Adsız Alkolikler derneğine üye olduğunu anlattı.

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Brad Pitt itiraf etti! Angelina Jolie'den ayrılma sebepleri arasında gösterilmişti...

Pitt, bu süreçte yaklaşık bir buçuk yıl alkolizm tedavisi gördüğünü söyledi.

Brad Pitt itiraf etti! Angelina Jolie'den ayrılma sebepleri arasında gösterilmişti...

Pitt, bağımlılıktan kurtulmak için attığı bu adımın özgürleştirici olduğunu da belirtti. Adsız Alkolikler ile çalışırken kendi çirkin yüzüyle başa çıkmayı öğrendiğini de anlattı.

Brad Pitt itiraf etti! Angelina Jolie'den ayrılma sebepleri arasında gösterilmişti...

Pitt, bir dönem içki masasını kendisi için en güvenli bölge olarak gördüğünü de söyledi. Ünlü oyuncu, alkolün insanın kötü taraflarını ortaya çıkardığını bu yüzden de insanın alkollüyken kimseyi yargılayamadığını fark ettiğini de belirtti.

Ünlü oyuncu o masada erkek arkadaşlarla oturmanın ve dürüst olmanın bir dönem hoşuna gittiğini de sözlerine ekledi.

Brad Pitt itiraf etti! Angelina Jolie'den ayrılma sebepleri arasında gösterilmişti...

, eski eşi Jolie tarafından boşanma sürecinde de dile getirilen hatta ayrılığın önemli nedenlerinden biri olarak gösterilen alkol ve uyuşturucu alışkanlığına şöhretinin ilk yıllarında yakalandığını söyledi.

Brad Pitt itiraf etti! Angelina Jolie'den ayrılma sebepleri arasında gösterilmişti...

Bu alışkanlıklara sığınarak şöhretle ve onun getirdikleriyle başa çıkabileceğini düşündüğünü belirten Pitt " Kendimi bir unutuluşun içine bıraktım" diye konuştu.

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