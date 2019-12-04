Brad Pitt itiraf etti! Angelina Jolie'den ayrılma sebepleri arasında gösterilmişti...

Ünlü Hollywood yıldızları Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin hayli sıkıntılı olan ayrılma süreçleri ile ilgili birçok haber gündeme gelmişti. Brad Pitt ve Angelina Jolie, birlikte rol aldıkları Bay ve Bayan Smith (Mr and Mrs Smith) filminin setinde tanışıp birbirlerine aşık olmuştu. Pitt, Jolie uğruna o sırada evli olduğu Jennifer Aniston'tan boşandı. Çift, uzun bir birlikteliğin ve üçü evlatlık üçü biolojik altı çocuğun ardından 2014'te evlendi, fakat iki yıl sonra boşanacaklarını açıkladı. Problemli bir boşanma sürecinin sonucunda ayrılan ünlü çiftten adları hala yana anılan haberler gelmeye devam ediyor. Gündeme bomba gibi düşen bir itiraf Brad Pitt'ten geldi. Brad Pitt, eski eşi Jolie tarafından boşanma sürecinde de dile getirilen hatta ayrılığın önemli nedenlerinden biri olarak gösterilen alkol ve uyuşturucu alışkanlığına şöhretinin ilk yıllarında yakalandığını söyledi. İşte ünlü aktör Brad Pitt'in itirafları...