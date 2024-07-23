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Haberler Galeri Bu Ceylo Barbie Ceylo! Bodrum'daki süper lüks villasından havuz başı pozları... Şarkıcı Ceylan derin yırtmacı ile yürek hoplattı!
Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 11:35

Bu Ceylo Barbie Ceylo! Bodrum'daki süper lüks villasından havuz başı pozları... Şarkıcı Ceylan derin yırtmacı ile yürek hoplattı!

Ceylan 'Barbie' imajı ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yazlık pozlarına yenilerini ekleyen şarkıcı Ceylan sarı saçlarıyla 'Barbie'ye benzetildi... 40 yıldır müzik piyasasında olan Ceylan son olarak kendisine lüks bir tekne almış hatta 50. yaşını da Bodrum açıklarında kutlamıştı. Çocuk yaştan beri çalışan Ceylan Bodrum'daki süper lüks villasının keyfini sürüyor. Ceylan son olarak havuz başı pozlarıyla beğeni topladı. İşte derin yırtmaçlı eteği ile Ceylan'ın havuz başı pozları...

Bu Ceylo Barbie Ceylo! Bodrum’daki süper lüks villasından havuz başı pozları... Şarkıcı Ceylan derin yırtmacı ile yürek hoplattı!

1984 yılında çıkardığı ilk albümde müzik piyasasına "Küçük Ceylan" olarak giren sevilen türkücü kazandığı parayı iyi değerlendirmiş... Şimdilerde lüks hayatı ile dikkat çeken şarkıcı Ceylan 40 yıllık emeğinin meyvelerini yiyor...

Bu Ceylo Barbie Ceylo! Bodrum’daki süper lüks villasından havuz başı pozları... Şarkıcı Ceylan derin yırtmacı ile yürek hoplattı!

Şarkıcı Ceylan 500 bini aşkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara yenilerini ekledi.

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Bu Ceylo Barbie Ceylo! Bodrum’daki süper lüks villasından havuz başı pozları... Şarkıcı Ceylan derin yırtmacı ile yürek hoplattı!

Ceylan 'Barbie' imajı ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu.

Bu Ceylo Barbie Ceylo! Bodrum’daki süper lüks villasından havuz başı pozları... Şarkıcı Ceylan derin yırtmacı ile yürek hoplattı!

Yazlık pozlarına yenilerini ekleyen şarkıcı Ceylan sarı saçlarıyla 'Barbie'ye benzetildi...

Bu Ceylo Barbie Ceylo! Bodrum’daki süper lüks villasından havuz başı pozları... Şarkıcı Ceylan derin yırtmacı ile yürek hoplattı!

İşte derin yırtmaçlı eteği ile Ceylan'ın havuz başı pozları...

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