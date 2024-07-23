Giriş Tarihi: 23.07.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
11:35
Bu Ceylo Barbie Ceylo! Bodrum'daki süper lüks villasından havuz başı pozları... Şarkıcı Ceylan derin yırtmacı ile yürek hoplattı!
Ceylan 'Barbie' imajı ile sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Yazlık pozlarına yenilerini ekleyen şarkıcı Ceylan sarı saçlarıyla 'Barbie'ye benzetildi... 40 yıldır müzik piyasasında olan Ceylan son olarak kendisine lüks bir tekne almış hatta 50. yaşını da Bodrum açıklarında kutlamıştı. Çocuk yaştan beri çalışan Ceylan Bodrum'daki süper lüks villasının keyfini sürüyor. Ceylan son olarak havuz başı pozlarıyla beğeni topladı. İşte derin yırtmaçlı eteği ile Ceylan'ın havuz başı pozları...