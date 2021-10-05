Giriş Tarihi: 05.10.2021 12:40Güncelleme Tarihi: 05.10.2021 12:50
Bu fotoğraflarını yakmak istiyor... Beyaz mayosu ile sosyal medyayı sallayan Ziynet Sali'nin siz bir de kilolu halini görün!
Son dönemde sık sık Jennifer Lopez'e benzetilmesi ile gündeme gelen Ziynet Sali'nin kilolu halini görenler oldukça şaşırıyor. Şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs'ta dünya evine girmişti. Sosyal medya paylaşımlarında genelde işi ile ön plana çıkan Ziynet Sali son paylaştığı kumsal pozlarıyla gündem oldu. Mayolu pozları ile takipçilerinin karşısına çıkan Ziynet Sali, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez..." notuyla paylaşımda bulundu. Sosyal medyada ilgi odağı olan Ziynet Sali'nin mayolu pozlarına övgüler yağdı. Peki Ziynet Sali'nin de verdiği kilolar sonrası değişen ünlülerden olduğunu biliyor muydunuz? İşte Ziynet Sali'nin değişimi...