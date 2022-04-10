Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:29

Bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Ziynet Sali'nin siz bir de kilolu zamanlarını görün!

Sık sık Jennifer Lopez'e benzetilmesi ile gündeme gelen Ziynet Sali'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Kulisinden paylaşım yapan Ziynet Sali'nin yüzünü gören inanamadı. Ziynet Sali'yi kimse tanıyamadı. Filtre mi, estetik mi? sorularına yine sevilen şarkıcı Ziynet Sali sosyal medya hesabından yanıt verdi. Filtreyi abarttığını itiraf eden Ziynet Sali sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Peki Ziynet Sali estetikli mi? Geçmişte fazla kiloları ile başı dertte olan Ziynet Sali'nin kilolu halini görenler oldukça şaşırıyor. İşte Ziynet Sali'nin değişimi...