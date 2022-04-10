Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Ziynet Sali'nin siz bir de kilolu zamanlarını görün!
Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:29

Bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Ziynet Sali'nin siz bir de kilolu zamanlarını görün!

Sık sık Jennifer Lopez'e benzetilmesi ile gündeme gelen Ziynet Sali'nin son paylaşımı sosyal medyayı salladı. Kulisinden paylaşım yapan Ziynet Sali'nin yüzünü gören inanamadı. Ziynet Sali'yi kimse tanıyamadı. Filtre mi, estetik mi? sorularına yine sevilen şarkıcı Ziynet Sali sosyal medya hesabından yanıt verdi. Filtreyi abarttığını itiraf eden Ziynet Sali sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı. Peki Ziynet Sali estetikli mi? Geçmişte fazla kiloları ile başı dertte olan Ziynet Sali'nin kilolu halini görenler oldukça şaşırıyor. İşte Ziynet Sali'nin değişimi...

Bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Ziynet Sali’nin siz bir de kilolu zamanlarını görün!

Şarkıcı Ziynet Sali gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile geçtiğimiz yıllarda Kıbrıs'ta dünya evine girmişti.

Bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Ziynet Sali’nin siz bir de kilolu zamanlarını görün!

Sosyal medya paylaşımlarında genelde işi ile ön plana çıkan Ziynet Sali son paylaştığı kulis pozu ile gündem oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Ziynet Sali’nin siz bir de kilolu zamanlarını görün!

Sık sık Jennifer Lopez'e benzetilmesi ile gündeme gelen Ziynet Sali'nin son hali sosyal medyayı salladı.

Bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Ziynet Sali’nin siz bir de kilolu zamanlarını görün!

Kulisinden paylaşım yapan Ziynet Sali'nin yüzünü gören inanamadı.

Bu fotoğraflarını yakmak istiyor! Ziynet Sali’nin siz bir de kilolu zamanlarını görün!

Ziynet Sali'yi kimse tanıyamadı.

SON DAKİKA