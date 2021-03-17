Bu hafta reyting sonuçları galibi EDHO mu Masumlar Apartmanı mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!
16 Mart 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.
Dün akşam Tv'de neler vardı?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi'
01.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Refika İle Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Baraj 'Dizi'
00.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sen Kimsin 'Türk Filmi'
22.30 Kutsal Damacana 2 'Türk Filmi'
00.00 Dizi (Tekrar)
03.00 Asura: Çılgınlar Şehri 'Yabancı Film'
05.10 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)