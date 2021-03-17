Bu hafta reyting sonuçları galibi EDHO mu Masumlar Apartmanı mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!

Dünün reyting sonuçları bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Her hafta Salı günü yepyeni bölümleriyle ekranlardaki yerini alan dizi, film ve programlar izleyenlerini geçtiğimiz akşam tv başına kilitledi. Bu noktada binlerce kişi reyting sonuçları ile en çok izlenen dizi, film ve programları merak ediyor. İşte 16 Mart dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

DÜN AKŞAMIN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Survivor, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Masumlar Apartmanı, Hekimoğlu… Birbirinden iddialı yapımlar Salı günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Reyting sonuçları için EDHO ve TRT1'in sevilen dizisi arasındaki rekabet hız kesmezken bu haftanın galibi merak konusu haline geldi.