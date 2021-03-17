Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dünün reyting sonuçları galibi EDHO mu Masumlar Apartmanı mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!

Dünün galibi mu mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!

Geçtiğimiz akşam ekranlara gelen dizi, film ve programlar reyting sonuçlarındaki kıyasıya mücadelelerini sürdürdü. 'de Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, , ile izleyenlerini ekran başına kilitleyen yapımlardan oldu. Bu noktada "Dünün açıklandı mı?" sorusu yanıt aramaya başladı. Reyting sonuçları mücadelesinde zirvenin sahibi bu hafta da birincilik serisini sürdürebilecek mi merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 17.03.2021 08:05 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021 13:39
Bu hafta reyting sonuçları galibi EDHO mu Masumlar Apartmanı mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!

Bu hafta reyting sonuçları galibi EDHO mu Masumlar Apartmanı mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!

Dünün bugün sabah saatlerinden itibaren binlerce vatandaşın araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Her hafta Salı günü yepyeni bölümleriyle ekranlardaki yerini alan dizi, film ve programlar izleyenlerini geçtiğimiz akşam tv başına kilitledi. Bu noktada binlerce kişi reyting sonuçları ile en çok izlenen dizi, film ve programları merak ediyor. İşte 16 Mart dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar…

DÜN AKŞAMIN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Survivor, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, , … Birbirinden iddialı yapımlar Salı günleri ekranlara gelmeye devam ediyor. Reyting sonuçları için ve 'in sevilen dizisi arasındaki rekabet hız kesmezken bu haftanın galibi merak konusu haline geldi.

Bu hafta reyting sonuçları galibi EDHO mu Masumlar Apartmanı mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!

Bu hafta reyting sonuçları galibi EDHO mu Masumlar Apartmanı mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!

16 Mart 2021 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, ikinciliği Masumlar Apartmanı, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Masumlar Apartmanı, ikinci sırada Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Dün akşam Tv'de neler vardı?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

12.45 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
23.15 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi'
01.30 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Refika İle Öze Dönüş
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Baraj 'Dizi'
00.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Son Yaz 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sen Kimsin 'Türk Filmi'
22.30 Kutsal Damacana 2 'Türk Filmi'
00.00 Dizi (Tekrar)
03.00 Asura: Çılgınlar Şehri 'Yabancı Film'
05.10 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bu hafta reyting sonuçları galibi EDHO mu Masumlar Apartmanı mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!

Bu hafta reyting sonuçları galibi EDHO mu Masumlar Apartmanı mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!

YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 'Dizi'
23.45 Ödeşme Zamanı 'Yabancı Film'
02.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
04.00 Arda İle Omuz Omuza (Tekrar)
04.45 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'
23.45 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
02.25 Türkan Hanım'ın Konağı 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

Bu hafta reyting sonuçları galibi EDHO mu Masumlar Apartmanı mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!

Bu hafta reyting sonuçları galibi EDHO mu Masumlar Apartmanı mı? İşte 16 Mart 2021 dünün reyting sonuçları!

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

SON DAKİKA