Giriş Tarihi: 07.05.2024 07:29
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
07:34
Bu halini kimse tanıyamıyor.... 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün!
X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan, Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyurmayı başarmıştı. Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüştü. Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri şaşırttı. Ferah Zeydan'ın yeni hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.