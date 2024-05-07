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Haberler Galeri Bu halini kimse tanıyamıyor.... 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün!
Giriş Tarihi: 07.05.2024 07:29 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 07:34

Bu halini kimse tanıyamıyor.... 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan'ı bir de şimdi görün!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan, Sinan Akçıl ile beraber yaptığı 'Biri Bana Gelsin' ve 'Şarttır' düetleriyle adını duyurmayı başarmıştı. Ferah Zeydan, mide küçültme ameliyatı sonrası bambaşka birine dönüştü. Oldukça zayıflayan Ferah Zeydan'ın son hali görenleri şaşırttı. Ferah Zeydan'ın yeni hali sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bu halini kimse tanıyamıyor.... 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün!

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan son olarak değişimi ile sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Bu halini kimse tanıyamıyor.... 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün!

Bir dönem yayınlanan X Factor yarışmasında güçlü sesi ile dikkat çeken Ferah Zeydan değişimi ile herkesi şaşırttı!

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Bu halini kimse tanıyamıyor.... 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün!

X Factor Star Işığı yarışması ile yıldızı parlayan Ferah Zeydan 70 kilo vermiş bambaşka biri olmuştu.

Bu halini kimse tanıyamıyor.... 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün!

Kilolu halleri ile tanınan Ferah Zeydan'ın son halini görenler inanamadı.

Bu halini kimse tanıyamıyor.... 85 kiloya düşmüştü! X-Factor Ferah Zeydan’ı bir de şimdi görün!

Mide küçültme ameliyatı ile verdiği kilolar sonrası büyük bir değişime uğrayan Ferah Zeydan ağızları açık bıraktı.

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