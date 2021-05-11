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Haberler Galeri "Bu kadar güzel olunmaz ki Demet" Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı güzelliği mest etti!
Giriş Tarihi: 08.05.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 09:42

"Bu kadar güzel olunmaz ki Demet" paylaştı güzelliği mest etti!

dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde, karakterini canlandıran Demet Özdemir, verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti. 12.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan Demet Özdemir'in yaptığı her paylaşım olay oluyor. 29 yaşındaki Demet Özdemir'in güneşlenirken yaptığı paylaşımı da büyük beğeni topladı. Doğal güzelliğine oldukça güvenen övgüler topladı. İşte güneşlenirken ve sonrasında verdiği pozlarla çok konuşulan Demet Özdemir'in ...

Bu kadar güzel olunmaz ki Demet Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı güzelliği mest etti!

dizisinde kamera karşısına geçen güzel oyuncu , son dönemde magazin gündemine damga vuran isimler arasında yer alıyor.

Bu kadar güzel olunmaz ki Demet Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı güzelliği mest etti!

Sevgilisi Oğuzhan Koç ile verdiği aşk pozlarıyla ilgi odağı olan tarzı ile de beğenilen genç oyunculardan.

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Bu kadar güzel olunmaz ki Demet Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı güzelliği mest etti!

12.9 milyon takipçisi ile sosyal medyanın dikkat çeken ünlülerinden olan 'in yaptığı her paylaşım olay oluyor.

Bu kadar güzel olunmaz ki Demet Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı güzelliği mest etti!

dizisinde, karakterini canlandıran , verdiği pozla sosyal medyayı yaktı geçti.

Bu kadar güzel olunmaz ki Demet Demet Özdemir güneşlenirken paylaştı güzelliği mest etti!

Doğal güzelliğine oldukça güvenen 'in övgüler topladı.

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