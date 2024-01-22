Giriş Tarihi: 22.01.2024 08:16
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
08:29
Bu masum gülüşlü kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdilerin iki çocuk annesi güzel oyuncusu...
Sosyal medya bu minik kız çocuğunu konuşuyor! Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan siyah beyaz bu fotoğraf karesindeki masum gülüşlü kız çocuğu şimdilerin en sevilen isimlerinden. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu ve sunucu aynı zamanda iki çocuk annesi. Paylaştığı şiirle çocukluğuna seslenen güzel oyuncunun nostaljik karesine beğeni yağdı. Peki siz bu minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? İşte sizin için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...