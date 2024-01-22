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Haberler Galeri Bu masum gülüşlü kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdilerin iki çocuk annesi güzel oyuncusu...
Giriş Tarihi: 22.01.2024 08:16 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 08:29

Bu masum gülüşlü kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdilerin iki çocuk annesi güzel oyuncusu...

Sosyal medya bu minik kız çocuğunu konuşuyor! Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan siyah beyaz bu fotoğraf karesindeki masum gülüşlü kız çocuğu şimdilerin en sevilen isimlerinden. Yer aldığı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu ve sunucu aynı zamanda iki çocuk annesi. Paylaştığı şiirle çocukluğuna seslenen güzel oyuncunun nostaljik karesine beğeni yağdı. Peki siz bu minik kız çocuğunu tanıyabildiniz mi? İşte sizin için derlediğimiz ünlülerin çocukluk halleri...

Bu masum gülüşlü kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdilerin iki çocuk annesi güzel oyuncusu...

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk karesi ile hayranlarına nostaljik anlar yaşattı. Bu masum gülüşlü minik kız çocuğu, iniş ve çıkışlarla dolu hayatında son zamanlarda yine sıkıntılı günler geçiren ama tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaran oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'den başkası değil...

Bu masum gülüşlü kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdilerin iki çocuk annesi güzel oyuncusu...

Sosyal medya bu minik kız çocuğunu konuşuyor! Ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son olarak ortaya çıkan siyah beyaz bu fotoğraf karesindeki tatlı kız çocuğu şimdilerin en sevilen isimlerinden Ceyda Düvenci.

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Bu masum gülüşlü kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdilerin iki çocuk annesi güzel oyuncusu...

Yer aldığı projelerle adından söz ettiren güzel oyuncu ve sunucu aynı zamanda iki çocuk annesi.

Bu masum gülüşlü kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdilerin iki çocuk annesi güzel oyuncusu...

Son olarak Bülent Şakrak ile evliliğindeki krizi aşamayıp boşanan Ceyda Düvenci, hayatını kısa sürede yoluna koydu.

Bu masum gülüşlü kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdilerin iki çocuk annesi güzel oyuncusu...

Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Ceyda Düvenci, hayranlarından da övgü dolu yorumlar alıyor.

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