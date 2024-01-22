Bu masum gülüşlü kız çocuğunu tanıdınız mı? O şimdilerin iki çocuk annesi güzel oyuncusu...

Güzel oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı çocukluk karesi ile hayranlarına nostaljik anlar yaşattı. Bu masum gülüşlü minik kız çocuğu, iniş ve çıkışlarla dolu hayatında son zamanlarda yine sıkıntılı günler geçiren ama tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başaran oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'den başkası değil...