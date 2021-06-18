Bu ne güzellik Nesrin Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade minili pozu ile büyüledi!

Havaların ısınmasıyla kendini tatile atan ünlü isimlerden Nesrin Cavadzade paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Nesrin Cavadzade'yi Instagram'da 2.7 milyon kişi takip ediyor. Paylaşımlarıyla beğeni toplayan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade son olarak süper minisi ile pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Geçtiğimiz günlerde teknede bikinisi ile poz veren Nesrin Cavadzade yine güzelliğiyle büyüledi. İşte Nesrin Cavadzade'nin tatil pozları...