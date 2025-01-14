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Haberler Galeri Bu sevimli çocuk şimdi Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri! Kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz?
Giriş Tarihi: 14.01.2025 07:24 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 07:27

Bu sevimli çocuk şimdi Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri! Kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz?

Bir zamanlar tatlı gülümsemesiyle aile albümlerine renk katan bu sevimli çocuk, yıllar sonra milyonların sevgilisi olacağını tahmin edebilir miydi? Bugün televizyon dünyasında fırtınalar estiren, projeleriyle adından sıkça söz ettiren bu ismin çocukluk fotoğrafını görünce kim olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Küçükken çekilen bu kare, onun samimi ve sıcak kişiliğinin ilk ipuçlarını veriyor. Peki sizce bu ünlü isim kim? İşte detaylar…

Bu sevimli çocuk şimdi Türkiye’nin en ünlü oyuncularından biri! Kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz?

Peki, bu masum bakışların ardında kim var dersiniz? Sanatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken, birçok başarılı projeye imza atan bu isim, Türk televizyonunun tanıdık bir yüzü. İşte herkesin "Yok artık bu o mu?" dediği o sürpriz isim ve hakkında bilmedikleriniz!

Bu sevimli çocuk şimdi Türkiye’nin en ünlü oyuncularından biri! Kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz?

Ekranların aranan isimlerinden biri olan ve edebiyat dünyasına uzanan yolculuğunun yanı sıra tiyatrodaki karakterleriyle heyecan yaratırken, arka plandaki bilinmeyen hikayesi hayranlarını şaşırtacak o isim! İşte herkesin merak ettiği o sorunun yanıtları ve çok daha fazlası…

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Bu sevimli çocuk şimdi Türkiye’nin en ünlü oyuncularından biri! Kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz?

DEDESİ DE OYUNCUYDU!

18 Ekim 1978 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelen Dağhan Külegeç, hepimizin yakından tanıdığı isimlerin başında geliyor.

Bu sevimli çocuk şimdi Türkiye’nin en ünlü oyuncularından biri! Kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz?

Türk televizyon dünyasının sevilen yüzlerinden biri olan Dağhan Külegeç, sanat dolu bir ailenin üçüncü kuşağından geliyor.

Bu sevimli çocuk şimdi Türkiye’nin en ünlü oyuncularından biri! Kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz?

Ünlü tiyatro sanatçısı Altan Erbulak'ın torunu, oyuncu ve yazar Ayşe Erbulak'ın oğlu olan Külegeç, sanatı adeta damarlarında taşıyor.

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