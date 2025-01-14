Bu sevimli çocuk şimdi Türkiye’nin en ünlü oyuncularından biri! Kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz?

Peki, bu masum bakışların ardında kim var dersiniz? Sanatıyla olduğu kadar özel hayatıyla da dikkat çeken, birçok başarılı projeye imza atan bu isim, Türk televizyonunun tanıdık bir yüzü. İşte herkesin "Yok artık bu o mu?" dediği o sürpriz isim ve hakkında bilmedikleriniz!