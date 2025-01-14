Giriş Tarihi: 14.01.2025 07:24
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025
07:27
Bu sevimli çocuk şimdi Türkiye'nin en ünlü oyuncularından biri! Kim olduğunu tahmin edebilecek misiniz?
Bir zamanlar tatlı gülümsemesiyle aile albümlerine renk katan bu sevimli çocuk, yıllar sonra milyonların sevgilisi olacağını tahmin edebilir miydi? Bugün televizyon dünyasında fırtınalar estiren, projeleriyle adından sıkça söz ettiren bu ismin çocukluk fotoğrafını görünce kim olduğunu anlamakta zorlanabilirsiniz. Küçükken çekilen bu kare, onun samimi ve sıcak kişiliğinin ilk ipuçlarını veriyor. Peki sizce bu ünlü isim kim? İşte detaylar…