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Haberler Galeri Bu Şeyma bambaşka! İmaj yenileyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı'nın son hali...
Giriş Tarihi: 13.12.2021 09:45 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 09:48

Bu Şeyma bambaşka! İmaj yenileyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı'nın son hali...

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışmıştı. Aşk pozlarına kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı son olarak Las Vegas tatilinin ardından ailesini görmek için İstanbul'a dönmüştü. Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı ilk iş olarak imaj tazeledi. Düz saçlarını dalgalı yapan Şeyma Subaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Şeyma Subaşı'na bir kısım takipçisi yeni imajına beğeni yağdırırken bir kısım ise "Düz daha iyiydi" yorumlarında bulundu. İşte Şeyma Subaşı'nın son hali...

Bu Şeyma bambaşka! İmaj yenileyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı’nın son hali...

Uzun süredir, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

Bu Şeyma bambaşka! İmaj yenileyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı’nın son hali...

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile olaylı ayrılığın ardından barışmıştı.

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Bu Şeyma bambaşka! İmaj yenileyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı’nın son hali...

Aşk pozlarına kaldığı yerden devam eden Şeyma Subaşı son olarak Las Vegas tatilinin ardından ailesini görmek için İstanbul'a dönmüştü.

Bu Şeyma bambaşka! İmaj yenileyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı’nın son hali...

Türkiye'ye dönen Şeyma Subaşı ilk iş olarak imaj tazeledi.

Bu Şeyma bambaşka! İmaj yenileyen Şeyma Subaşı paylaşıma doymuyor! İşte Şeyma Subaşı’nın son hali...

Düz saçlarını dalgalı yapan Şeyma Subaşı'nın yeni imajı takipçilerini ikiye böldü.

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