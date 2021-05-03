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Haberler Galeri Bu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdilerde Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 11:31 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 11:37

Bu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdilerde 'nin en çok kazanan oyuncularından...

ardı ardına ortaya çıkıyor. 'in Rüya'sı de sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı. Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, şimdilerde başarısı ve güzelliğiyle son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden. Hayranları Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımlarını ilgi ile takip ediyor. Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı nostalji paylaşım ile kendine hayran bırakan Dilan Çiçek Deniz'in çocukluk fotoğrafına "Bu nasıl tatlılık böyle", "Güzel olacağı o zamandan belliymiş" yorumları yapıldı. İşte ve sizin için derlediğimiz ...

Bu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdilerde Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından...

ardı ardına ortaya çıkıyor. 'in Rüya'sı de sosyal medya hesabından çocukluk fotoğrafını paylaştı.

Bu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdilerde Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından...

Başarılı oyuncu , şimdilerde başarısı ve güzelliğiyle son dönemin yıldızı parlayan isimlerinden.

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Bu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdilerde Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından...

Hayranları 'in Rüya'sı 'in paylaşımlarını ilgi ile takip ediyor.

Bu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdilerde Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından...

Son olarak sosyal medya hesabından yaptığı nostalji paylaşım ile kendine hayran bırakan 'in çocukluk fotoğrafına "Bu nasıl tatlılık böyle", "Güzel olacağı o zamandan belliymiş" yorumları yapıldı.

Bu tatlı kızı tanıdınız mı? O şimdilerde Türkiye'nin en çok kazanan oyuncularından...

İşte 'in çocukluk hali ve sizin için derlediğimiz ...

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