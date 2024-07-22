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Haberler Galeri Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! 'Milyoner Aile' yeni bölümüyle atv'de!
Giriş Tarihi: 22.07.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 11:28

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! 'Milyoner Aile' yeni bölümüyle atv'de!

Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma "Milyoner Aile" Engin Altan Düzyatan'ın sunumuyla 23 Temmuz Salı akşamı 3. bölümüyle saat 20.00'de ekranlara geliyor.

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! ’Milyoner Aile’ yeni bölümüyle atv’de!

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay!

Çünkü yapmanız gereken tek şey cevabı zaten içinde olan video sorularını, ailece en hızlı ve doğru şekilde yanıtlamak!

Milyoner Aile'de, 15 soruya en çok doğru cevabı, en hızlı sürede veren aile her bölüm 500 bin liranın sahibi olurken, en az doğru cevabı, en uzun sürede veren bir aile programa veda ediyor... Kalan 3 aile, sonuncu olmamak koşulu ile her bölüm 500 bin lira için yarışmaya devam ederek, kasalarında milyonlar biriktiriyor...Ta ki bir gün sonuncu aile olduklarında da kasalarında biriktirdikleri milyonlarını, eksiksiz olarak alarak, programa veda ediyorlar!

Milyoner Aile 3. bölümüyle bu akşam ATV'de | Video

Her bölüm farklı illerden 4 ailenin yarıştığı bu programda kazanmak var, kaybetmek yok!

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! ’Milyoner Aile’ yeni bölümüyle atv’de!

3.bölümde yarışan aileler:

TEKİRDAĞ'dan MERTGENÇ AİLESİ

Elif Mertgenç, Güven Mertgenç, Ezgi Türkoğlu, Batın Taha Mertgenç

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Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! ’Milyoner Aile’ yeni bölümüyle atv’de!

SAKARYA'dan ERGİN AİLESİ

Ömer Ergin, Ramazan Okka, Emre Okka, Asuman Çınar

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! ’Milyoner Aile’ yeni bölümüyle atv’de!

KIRŞEHİR'den ESER AİLESİ

Aysun Eser, Yusuf Eser, Hira Nur Eser, Zişan Eser

Bu yarışmada milyoner olmak çok kolay! ’Milyoner Aile’ yeni bölümüyle atv’de!

İZMİR'den YAKAK AİLESİ

Akın Yakak, Özge Yakak, Ahmet Yakak, Gürkan Satmaz

Milyoner Aile yeni bölümleriyle Salı ve Çarşamba akşamları saat 20.00'de atv'de!

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