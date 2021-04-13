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Haberler Galeri Bücür Cadı’nın Zeliş sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Merve Erdoğan güzelliğiyle büyüledi!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 06:17 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 07:34

’nın Zeliş sosyal medyada gündem oldu! güzelliğiyle büyüledi!

Bir döneme damga vuran '' dizisinin çocuk oyuncusu , yıllar sonra ortaya çıktı. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen ile evlendi. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi …

Bücür Cadı’nın Zeliş sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Merve Erdoğan güzelliğiyle büyüledi!

'' dizisindeki Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan , güzelliğiyle beğeni topluyor.

Bücür Cadı’nın Zeliş sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Merve Erdoğan güzelliğiyle büyüledi!

Son yıllarda ekrandan uzak kalan güzel oyuncunun şimdilerde ne yaptığı merak konusu oldu.

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Bücür Cadı’nın Zeliş sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Merve Erdoğan güzelliğiyle büyüledi!

'' dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle hafızalara kazınan artık büyüdü.

Bücür Cadı’nın Zeliş sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Merve Erdoğan güzelliğiyle büyüledi!

2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor.

Bücür Cadı’nın Zeliş sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Merve Erdoğan güzelliğiyle büyüledi!

Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen ile evlendi.

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