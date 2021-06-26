Bücür Cadı’nın Zeliş'i sosyal medyada gündem oldu! Çocuk yıldız Merve Erdoğan güzelliğiyle büyüledi!

Bir döneme damga vuran 'Bücür Cadı' dizisinin çocuk oyuncusu Merve Erdoğan, yıllar sonra ortaya çıktı. Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan büyüdü. Genç oyuncuyu görenler tanımakta güçlük çekti. 2000'li yılların çocuk oyuncusu, güzelliğiyle sosyal medyada beğeni topluyor. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, müzisyen Mert Cari ile evlendi. İlk ekran deneyimini henüz üç yaşındayken tadan Merve Erdoğan, asıl çıkışını dokuz yaşındayken rol aldığı Bücür Cadı dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle yaptı. İşte değişimiyle sosyal medyada olay olan çocuk yıldızın değişimi …