Tv yayın akışı, özellikle hafta sonları uygulanan kısıtlama süreçlerinde televizyon izleyerek zaman geçirmek isteyen binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. Atv, Show, Kanal D, Tv8, TRT1, Star Tv gibi tüm kanalların yayın akışı resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Bu noktada ise akşam saatlerine doğru "Bugün televizyonda ne var, bu akşam Tv'de hangi dizi ve filmler var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Atv, Show, Kanal D, Tv8, TRT1, Star Tv yayın akışı ve "Bugün 3 Nisan Tv'de ne var?" sorusunun yanıtı…