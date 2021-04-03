Hafta sonu televizyon keyfi yaparak vakit geçirmek isteyen binlerce film ve dizi sever bu akşam Tv'de ne var? Sorusunun yanıtı araştırıyor. Atv, Show, Kanal D, Tv8, TRT1, Star Tv yayın akışı ise kanalların resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Her Cumartesi günü olduğu gibi bu akşam kanallarda en çok dikkat çeken yapımlar arasında Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim ve Star Tv'nin reyting rekorları kıran programı İbo Show yerini alıyor. İşte Atv, Show, Kanal D, Tv8, TRT1, Star Tv yayın akışı ve "Bugün 3 Nisan Tv'de ne var?" sorusunun yanıtı…