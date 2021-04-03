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Haberler Galeri Bugünün Tv yayın akışı 3 Nisan Cumartesi: Bugün Tv’de ne var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı
Giriş Tarihi: 03.04.2021 13:52 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 14:53

Bugünün 3 Nisan Cumartesi: Bugün Tv’de ne var? TV, , , tv yayın akışı

, özellikle hafta sonları uygulanan kısıtlama süreçlerinde televizyon izleyerek zaman geçirmek isteyen binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yerini alıyor. , , , , TRT1, gibi tüm kanalların yayın akışı resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. Bu noktada ise akşam saatlerine doğru "Bugün televizyonda ne var, bu akşam Tv'de hangi dizi ve filmler var?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Atv, Show, Kanal D, Tv8, TRT1, Star Tv yayın akışı ve "Bugün 3 Nisan Tv'de ne var?" sorusunun yanıtı…

Tv yayın akışı 3 Nisan Cumartesi: Bugün Tv’de ne var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı

Hafta sonu televizyon keyfi yaparak vakit geçirmek isteyen binlerce film ve dizi sever bu akşam Tv'de ne var? Sorusunun yanıtı araştırıyor. , , , , TRT1, yayın akışı ise kanalların resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Her Cumartesi günü olduğu gibi bu akşam kanallarda en çok dikkat çeken yapımlar arasında Atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim ve Star Tv'nin reyting rekorları kıran programı İbo Show yerini alıyor. İşte Atv, Show, Kanal D, Tv8, TRT1, Star ve "Bugün 3 Nisan Tv'de ne var?" sorusunun yanıtı…

Tv yayın akışı 3 Nisan Cumartesi: Bugün Tv’de ne var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı

14:30 Bir Şansım Olsa
15:45 Kırmızı Kamyon
18:45 Show Ana Haber
20:0 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

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Tv yayın akışı 3 Nisan Cumartesi: Bugün Tv’de ne var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı

KANAL D YAYIN AKIŞI

15:45 Hekimoğlu
19:00 Ana Haber
20:00 Kod Adı: Angel
22:30 Ver Kaç

ATV YAYIN AKIŞI

15:30 Kuruluş Osman
19:00 Ana Haber
20:00 Kardeşlerim


Tv yayın akışı 3 Nisan Cumartesi: Bugün Tv’de ne var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Akrep
18:45 Star Haber
20:00 İbo


FOX TV YAYIN AKIŞI

15:45 Son Yaz
19:00 Gülbin Tosun
20:00 Sen Çal Kapımı

Tv yayın akışı 3 Nisan Cumartesi: Bugün Tv’de ne var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV tv yayın akışı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:50 Hükümet Kadın
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI

13:15 Doğduğun EV Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor 2021

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