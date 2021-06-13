Buket Aydın yine büyük konuştu! İddiaları yalanlayan Buket Aydın Utanç duyuyorum dediği Emir Sarıgül ile yeniden birlikte!

Spiker Buket Aydın'ın özel hayatındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda GÜNAYDIN farkıyla ortaya çıkan Buket Aydın ile Emir Sarıgül ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bülent Cankurt köşesinden, Buket Aydın'ın eski aşkı Emir Sarıgül ile barıştığını ve evleneceğini duyurmuştu. İddiaları sert bir dille yalanlayan Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Aydın, dün Yeniköy'de sevgilisinin tekneye binerken birlikte görüntülendi. Çiftin yeni düğün tarihi de belli oldu.