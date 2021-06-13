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Haberler Galeri Buket Aydın yine büyük konuştu! İddiaları yalanlayan Buket Aydın "Utanç duyuyorum" dediği Emir Sarıgül ile yeniden birlikte!
Giriş Tarihi: 13.06.2021 12:45 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 12:55

yine büyük konuştu! İddiaları yalanlayan "Utanç duyuyorum" dediği ile yeniden birlikte!

Spiker 'ın özel hayatındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda farkıyla ortaya çıkan ile ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. köşesinden, Buket Aydın'ın eski aşkı Emir Sarıgül ile barıştığını ve evleneceğini duyurmuştu. İddiaları sert bir dille yalanlayan Buket Aydın yine tükürdüğünü yaladı! Kısa süre önce Emir Sarıgül ile olan bir yıllık ilişkisini noktaladığını, asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söyleyen Aydın, dün Yeniköy'de sevgilisinin tekneye binerken birlikte görüntülendi. Çiftin yeni düğün tarihi de belli oldu.

Buket Aydın yine büyük konuştu! İddiaları yalanlayan Buket Aydın Utanç duyuyorum dediği Emir Sarıgül ile yeniden birlikte!

Spiker 'ın özel hayatındaki gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan ile ilişkisi magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Buket Aydın yine büyük konuştu! İddiaları yalanlayan Buket Aydın Utanç duyuyorum dediği Emir Sarıgül ile yeniden birlikte!

Ancak , mart ortasında kariyerine zarar verdiği gerekçesiyle ile olan bir yıllık ilişkisini noktalamış, sonra da kameraların karşısına geçip, kesin bir dille asla ve kata tekrar bir araya gelmeyeceklerini söylemişti.

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Buket Aydın yine büyük konuştu! İddiaları yalanlayan Buket Aydın Utanç duyuyorum dediği Emir Sarıgül ile yeniden birlikte!

Büyük laf eden 'ın, ile barıştığı ve nikah masasına oturacağını ise ilk olarak köşesinden duyurmuştu.

Buket Aydın yine büyük konuştu! İddiaları yalanlayan Buket Aydın Utanç duyuyorum dediği Emir Sarıgül ile yeniden birlikte!

ise bu iddiaları çok sert bir dille yalanladı. Ancak gerçek çok kısa bir sürede ortaya çıktı.

Buket Aydın yine büyük konuştu! İddiaları yalanlayan Buket Aydın Utanç duyuyorum dediği Emir Sarıgül ile yeniden birlikte!

, geçtiğimiz ay Sibel Can ile teknede görüntülenmişti. Sarıgül'ün eski sevgilisi , "Utanç duyuyorum" demişti.

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