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  • Buket Dereoğlu’nu Hekimoğlu’nda görenler şoke oldu! Buket Dereoğlu da estetik modasına uydu

’nu ’nda görenler şoke oldu! Buket Dereoğlu da modasına uydu

Ünlü oyuncu 'nu dizinde görenler tanıyamadı. Ünlü oyuncu Buket Dereoğlu da modasına uyan ünlüler arasına girdi. Hekimoğlu dizisine konuk oyuncu olarak katılan Buket Dereoğlu hayranlarını şaşırttı. , , Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı, House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 28 Ocak Salı akşamı 5'inci bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin beşinci bölümüne ünlü oyuncu Buket Dereoğlu konuk oluyor. ALS hastalığının işlendiği bu bölümde Dereoğlu, ALS hastası olarak hastaneye gelen müzisyen Cihan Yenerler'in menajerine hayat veriyor. dizisinde '' rolüyle tanınan ve daha sonra birçok dizide rol alan Buket Dereoğlu estetik yaptırdı. Dereoğlu'nun bu değişimi takipçilerinden kaçmadı. Eski halinden eser kalmayan Buket Dereoğlu, şimdilerde 'da fırtınalar estiriyor. İşte merak edenler için Buket Dereoğlu ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen inanılmaz değişimleri…

Giriş Tarihi: 28.01.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 28.01.2020 16:54
Buket Dereoğlu’nu Hekimoğlu’nda görenler şoke oldu! Buket Dereoğlu da estetik modasına uydu

''na bu hafta konuk oluyor. , , Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı, House M.D. dizisinin uyarlaması olan Hekimoğlu, 28 Ocak Salı akşamı 5'inci bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin beşinci bölümüne ünlü oyuncu Buket Dereoğlu konuk oluyor. ALS hastalığının işlendiği bu bölümde Dereoğlu, ALS hastası olarak hastaneye gelen müzisyen Cihan Yenerler'in menajerine hayat veriyor. Hekimoğlu'nun tanı ekibinde görev yapan Dr. Mehmet Ali'yi bu bölümde zor bir seçim bekliyor. Mehmet Ali, hasta Cihan Yenerler'in asıl doktoru Tanju Bey'in eski asistanıdır ve İpek'te bu vakayı Mehmet Ali'ye verir. Hekimoğlu başlarda bu duruma bozulsa da kendi yöntemleri ile vakayı tedavi etmeye çalışır. Hekimoğlu ve Dr. Tanju arasında kalan Mehmet Ali'nin aklı, Tanju Hoca'nın teklifi ile daha da karışır. Peki Memoli eski hocasını mı yoksa Hekimoğlu'nu mu seçecektir? Ünlü oyuncu Buket Dereoğlu'nu görenler tanıyamadı. dizisiyle tanınan oyuncu Buket Dereoğlu'nun yeni halini gören şaşıp kalıyor. İşte Buket Dereoğlu ve diğer ünlü isimlerin estetikli ve estetiksiz hali…

Buket Dereoğlu’nu Hekimoğlu’nda görenler şoke oldu! Buket Dereoğlu da estetik modasına uydu

ZARA

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Buket Dereoğlu’nu Hekimoğlu’nda görenler şoke oldu! Buket Dereoğlu da estetik modasına uydu
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Buket Dereoğlu’nu Hekimoğlu’nda görenler şoke oldu! Buket Dereoğlu da estetik modasına uydu
Buket Dereoğlu’nu Hekimoğlu’nda görenler şoke oldu! Buket Dereoğlu da estetik modasına uydu
Buket Dereoğlu’nu Hekimoğlu’nda görenler şoke oldu! Buket Dereoğlu da estetik modasına uydu

EBRU YAŞAR

Buket Dereoğlu’nu Hekimoğlu’nda görenler şoke oldu! Buket Dereoğlu da estetik modasına uydu
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