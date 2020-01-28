Buket Dereoğlu’nu Hekimoğlu’nda görenler şoke oldu! Buket Dereoğlu da estetik modasına uydu

Ünlü oyuncu Buket Dereoğlu'nu Hekimoğlu dizinde görenler tanıyamadı. Ünlü oyuncu Buket Dereoğlu da estetik modasına uyan ünlüler arasına girdi. Hekimoğlu dizisine konuk oyuncu olarak katılan Buket Dereoğlu hayranlarını şaşırttı. Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan Saban, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay'ın yer aldığı, House M.D. dizisinin Türkiye uyarlaması olan Hekimoğlu, 28 Ocak Salı akşamı 5'inci bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin beşinci bölümüne ünlü oyuncu Buket Dereoğlu konuk oluyor. ALS hastalığının işlendiği bu bölümde Dereoğlu, ALS hastası olarak hastaneye gelen müzisyen Cihan Yenerler'in menajerine hayat veriyor. Bizimkiler dizisinde 'Sekreter Demet' rolüyle tanınan ve daha sonra birçok dizide rol alan Buket Dereoğlu estetik yaptırdı. Dereoğlu'nun bu değişimi takipçilerinden kaçmadı. Eski halinden eser kalmayan Buket Dereoğlu, şimdilerde Instagram'da fırtınalar estiriyor. İşte merak edenler için Buket Dereoğlu ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen inanılmaz değişimleri…