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Haberler Galeri "Buket'e bir haller oldu" Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 27.07.2021 08:08 Güncelleme Tarihi: 27.07.2021 08:09

"Buket'e bir haller oldu" Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti!

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un barıştıklarını açıklamasının ardından iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Ancak tükürdüğünü yalayan Buket Aydın, geçtiğimiz haftalarda eski aşkıyla birlikte Boğaz'da yakalanmıştı. Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın son paylaşımlarıyla "Buket'e bir haller oldu" dedirtti. Fazla kilolarından kurtulan ve yüzünde estetik dokunuşlar olduğu konuşulan Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyayı salladı. Buket Aydın'ın dekolteli pozlarına "Nisbet yapıyor" yorumları geldi. İşte Buket Aydın'ın iddialı pozları...

Buket'e bir haller oldu Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti!

Emir Sarıgül ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Buket Aydın, GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt'un barıştıklarını açıklamasının ardından iddiaları net bir dille yalanlamıştı.

Buket'e bir haller oldu Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti!

Ancak tükürdüğünü yalayan Buket Aydın, geçtiğimiz haftalarda eski aşkıyla birlikte Boğaz'da yakalanmıştı.

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Buket'e bir haller oldu Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti!

Emir Sarıgül'e dönen Buket Aydın son paylaşımlarıyla "Buket'e bir haller oldu" dedirtti.

Buket'e bir haller oldu Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti!

Fazla kilolarından kurtulan ve yüzünde estetik dokunuşlar olduğu konuşulan Buket Aydın derin göğüs dekolteli pozları ile sosyal medyayı salladı.

Buket'e bir haller oldu Göğüs dekoltesi ile olay olan spiker Buket Aydın değişimi ile de dikkat çekti!

Buket Aydın'ın dekolteli pozlarına "Nisbet yapıyor" yorumları geldi. İşte Buket Aydın'ın iddialı pozları...

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