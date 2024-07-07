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Haberler Galeri Bülent Şakrak Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! İşte Bülent Şakrak’ın boşandıktan sonra yaşadığı o ev!
Giriş Tarihi: 07.07.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 18:37

Bülent Şakrak Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! İşte Bülent Şakrak’ın boşandıktan sonra yaşadığı o ev!

İki ünlü oyuncu Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 8 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede bitirdi. Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, evliliklerini kurtarmak için her şeyi yapsa da iki ünlü oyuncu ayrılık kararı aldı ve hayatlarını sürdürdü. İki tarafın karşılıklı açıklamaları sonrası Bülent Şakrak'ın radikal bir karar aldığı ortaya çıktı. İşte Bülent Şakrak'ın herkesten ve her şeyden uzakta yaşadığı o ev!

Bülent Şakrak Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! İşte Bülent Şakrak’ın boşandıktan sonra yaşadığı o ev!

2014 yılında Kaz Dağları'nda Bülent Şakrak ile nikâh masasına oturan Ceyda Düvenci, geçtiğimiz yıl evliliğinde sorunlar yaşadığı haberleriyle gündeme gelmiş, her iki tarafta sessiz kalmayı tercih etmişti.

Bülent Şakrak Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! İşte Bülent Şakrak’ın boşandıktan sonra yaşadığı o ev!

EVLİLİKLERİNİ TEK CELSEDE BİTİRDİLER

Bir süre evlilik terapisi gören çift, sorunları aşamamıştı. Dostça ayrılmaya karar veren ikili, evliliklerini 10 Temmuz'da resmen bitirdi.

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Bülent Şakrak Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! İşte Bülent Şakrak’ın boşandıktan sonra yaşadığı o ev!

"HERKESİN KEYFİ YERİNDE"

Bir süredir sessizliğini koruyan ve bir mekan çıkışı geçtiğimiz aylarda ilk kez açıklama yapan Şakrak, "Ceyda iyi, çocuklar iyi. Hayat bu; boşanma var, ölüm var. Önemli olan her şeyin yolunda olması. Herkesin keyfi yerinde" ifadelerini kullandı.

Bülent Şakrak Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! İşte Bülent Şakrak’ın boşandıktan sonra yaşadığı o ev!

BOŞANMA SONRASI RADİKAL KARAR!

Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, boşanma sonrası radikal bir karar aldı.

Bülent Şakrak Ceyda Düvenci’yle 8 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmıştı! İşte Bülent Şakrak’ın boşandıktan sonra yaşadığı o ev!

GÖZLERDEN UZAKTA YAŞIYOR!

Ünlü oyuncu herkesten ve gözlerden uzakta yaşama kararı aldı.

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