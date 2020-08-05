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Haberler Galeri Bülent Şakrak'dan Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile esprili paylaşım! 'Babalar ve oğulları' paylaşımıyla Bülent Şakrak ile oyuncu arkadaşları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil...

'dan ve ile esprili paylaşım! '' paylaşımıyla Bülent Şakrak ile oyuncu arkadaşları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil...

Sevilen oyuncular , ve tatilde bir araya geldiler. Muziplikleriyle bilinen Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil verdikleri '' pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldular. , ve adını verdikleri çocukları ile aynı pozu veren Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendi ve Ali Atay ortaya çıkan keyifli kareyi hesaplarından paylaştı. Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla benzerlikleri dikkatlerden kaçması. Çiçeği burnunda baba Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Martsel'in yüzü de bu paylaşım ile ilk kez görünmüş oldu. İşte Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil oğullarıyla yaptıkları o paylaşım...

Giriş Tarihi: 05.08.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 10:59
Bülent Şakrak'dan Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile esprili paylaşım! 'Babalar ve oğulları' paylaşımıyla Bülent Şakrak ile oyuncu arkadaşları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil...

Sevilen oyuncular , ve tatilde bir araya geldiler. Muziplikleriyle bilinen Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil verdikleri '' pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldular.

Bülent Şakrak'dan Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile esprili paylaşım! 'Babalar ve oğulları' paylaşımıyla Bülent Şakrak ile oyuncu arkadaşları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil...

, ve adını verdikleri çocukları ile aynı pozu veren , Erkan Kolçak Köstendi ve ortaya çıkan keyifli kareyi hesaplarından paylaştı.

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Bülent Şakrak'dan Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile esprili paylaşım! 'Babalar ve oğulları' paylaşımıyla Bülent Şakrak ile oyuncu arkadaşları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil...

, ve 'in oğullarıyla benzerlikleri dikkatlerden kaçmadı.

Bülent Şakrak'dan Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile esprili paylaşım! 'Babalar ve oğulları' paylaşımıyla Bülent Şakrak ile oyuncu arkadaşları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil...

Çiçeği burnunda baba 'in oğlu Martsel'in yüzü de bu paylaşım ile ilk kez görünmüş oldu.

Bülent Şakrak'dan Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile esprili paylaşım! 'Babalar ve oğulları' paylaşımıyla Bülent Şakrak ile oyuncu arkadaşları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil...

İşte , ve oğullarıyla yaptıkları paylaşımlar...

Bülent Şakrak'dan Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile esprili paylaşım! 'Babalar ve oğulları' paylaşımıyla Bülent Şakrak ile oyuncu arkadaşları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil...

ve oğlu

Bülent Şakrak'dan Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile esprili paylaşım! 'Babalar ve oğulları' paylaşımıyla Bülent Şakrak ile oyuncu arkadaşları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil...
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