Bülent Şakrak'dan Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil ile esprili paylaşım! 'Babalar ve oğulları' paylaşımıyla Bülent Şakrak ile oyuncu arkadaşları Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil...

Sevilen oyuncular Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil tatilde bir araya geldiler. Muziplikleriyle bilinen Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil verdikleri 'babalar ve oğulları' pozu ile sosyal medyanın ilgi odağı oldular. Okan Ali, Marsel ve Fikret Ali adını verdikleri çocukları ile aynı pozu veren Bülent Şakrak, Erkan Kolçak Köstendi ve Ali Atay ortaya çıkan keyifli kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil'in oğullarıyla benzerlikleri dikkatlerden kaçması. Çiçeği burnunda baba Erkan Kolçak Köstendil'in oğlu Martsel'in yüzü de bu paylaşım ile ilk kez görünmüş oldu. İşte Bülent Şakrak, Ali Atay ve Erkan Kolçak Köstendil oğullarıyla yaptıkları o paylaşım...
Giriş Tarihi: 05.08.2020
10:30
Güncelleme Tarihi: 05.08.2020
10:59
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