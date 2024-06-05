Giriş Tarihi: 05.06.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
11:00
"Bunlar nasıl pozlar Asuman" Gönül Dağı'nın güzel Asuman'ı Hazal Çağlar beyaz minili pozları ile yürek hoplattı!
Gönül Dağı'nın esmer güzeli Asuman görenleri mest etmeye devam ediyor. Genç oyuncu Hazal Çağlar son olarak paylaştığı beyaz minili pozları ile hayranlarını adeta büyüledi. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın ayna pozlarını görenlerin nutku tutuldu! Hazal Çağlar'ın beyaz mini elbisesi ile pozlarına "Bu ne güzellik Asuman" "Utanır insan bu kadar güzel olur mu?" yorumları yağdı. İşte Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın süper minili pozları...