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Haberler Galeri Bunu kimse bilmiyordu! Merhum sanatçı Zeki Alasya bakın hangi ünlü ismin akrabası çıktı!
Giriş Tarihi: 24.05.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 24.05.2022 15:26

Bunu kimse bilmiyordu! Merhum sanatçı Zeki Alasya bakın hangi ünlü ismin akrabası çıktı!

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Zeki Alasya, 2015 yılında aramızdan ayrılmıştı. 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi kült filmlerde yer alan usta oyuncu Zeki Alasya'nın eşi, evlilik yıl dönümlerini duygusal sözlerle kutladı. Jülide Alasya, "Evlenme yıl dönümümüz kutlu olsun koca kafalı yarim. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum" ifadesini kullandı. Milyonların gönlünde taht kuran merhum sanatçı Zeki Alasya, meğer ünlü ismin akrabasıymış. İşte detaylar...

Bunu kimse bilmiyordu! Merhum sanatçı Zeki Alasya bakın hangi ünlü ismin akrabası çıktı!

Yaşamı boyunca birçok tiyatro, sinema ve damgasını vuran, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Zeki Alasya, 2015 senesinde hayata veda etmişti. Ünlü sanatçının ölümü ise Türkiye'yi yasa boğmuştu. Zeki Alasya'nın eşi Jülide Alasya, Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Bunu kimse bilmiyordu! Merhum sanatçı Zeki Alasya bakın hangi ünlü ismin akrabası çıktı!

Usta sanatçı ile nikâh fotoğraflarını paylaşan Jülide Alasya, şu ifadeleri kullandı:

* İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm bizi ayırana dek 'Evet' dedik birbirimize. Öyle de yaşadık…

* İyi günümüz kötü günümüzden hep daha fazla oldu, şükür. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Ölüm ise bizi zaten hiç ayıramadı canım sevgili.

* Sana dediğim her 'Evet' için teşekkür ediyorum sana da kendime de…

* Evlenme yıl dönümümüz kutlu olsun koca kafalı yârim. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Ruhun şâd olsun.

* Gülünce gözü gülen, gülüşünü sevdiğim, yanındaki kendimi çok sevdiğim, seninle geçirdiğim her saniye için binlerce kez şükür ettiğim adam.

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Bunu kimse bilmiyordu! Merhum sanatçı Zeki Alasya bakın hangi ünlü ismin akrabası çıktı!

Kızı Zeynep Alasya ise, babasının ölümünden 1 sene sonra da eşini kaybederek büyük bir yıkım yaşamıştı.

Bunu kimse bilmiyordu! Merhum sanatçı Zeki Alasya bakın hangi ünlü ismin akrabası çıktı!

'Poyraz Karayel', 'Diriliş Ertuğrul', 'Kuruluş Osman', 'Kiralık Aşk' başta olmak üzere, birçok dizi ve filmin müziklerine imza atan Alpay Göltekin, vefat ettiğinde 48 yaşındaydı.

Bunu kimse bilmiyordu! Merhum sanatçı Zeki Alasya bakın hangi ünlü ismin akrabası çıktı!

Zeki Alasya, Devekuşu Kabare ile Reklamlar, Yasaklar, Aşk Olsun gibi tiyatro oyunlarına imza atan Yeşilçam da ise 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi kült filmlere imzasını atmıştı.

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