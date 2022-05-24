Bunu kimse bilmiyordu! Merhum sanatçı Zeki Alasya bakın hangi ünlü ismin akrabası çıktı!

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Zeki Alasya, 2015 yılında aramızdan ayrılmıştı. 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi kült filmlerde yer alan usta oyuncu Zeki Alasya'nın eşi, evlilik yıl dönümlerini duygusal sözlerle kutladı. Jülide Alasya, "Evlenme yıl dönümümüz kutlu olsun koca kafalı yarim. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum" ifadesini kullandı. Milyonların gönlünde taht kuran merhum sanatçı Zeki Alasya, meğer ünlü ismin akrabasıymış. İşte detaylar...