Bunu kimse bilmiyordu! Merhum sanatçı Zeki Alasya bakın hangi ünlü ismin akrabası çıktı!

Usta sanatçı ile nikâh fotoğraflarını paylaşan Jülide Alasya, şu ifadeleri kullandı:

* İyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, ölüm bizi ayırana dek 'Evet' dedik birbirimize. Öyle de yaşadık…

* İyi günümüz kötü günümüzden hep daha fazla oldu, şükür. Hastalıkta ve sağlıkta da hep beraberdik. Ölüm ise bizi zaten hiç ayıramadı canım sevgili.

* Sana dediğim her 'Evet' için teşekkür ediyorum sana da kendime de…

* Evlenme yıl dönümümüz kutlu olsun koca kafalı yârim. Seni çok seviyorum, çok özlüyorum. Ruhun şâd olsun.

* Gülünce gözü gülen, gülüşünü sevdiğim, yanındaki kendimi çok sevdiğim, seninle geçirdiğim her saniye için binlerce kez şükür ettiğim adam.